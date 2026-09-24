Las autoridades investigan la muerte de Salomé Martínez Arrieta, una niña de 7 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un arroyo en el corregimiento de Varsovia, zona rural de Toluviejo, Sucre.

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La menor había estado jugando en la vivienda de una vecina, pero en un momento salió con dirección a su casa para buscar unos juguetes. Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ella y comenzó una búsqueda por diferentes sectores del municipio.

Horas después, el cuerpo de Salomé fue encontrado entre el lodo de un arroyo que atraviesa el barrio Los Olivos y el sector conocido como La Vieja. El hallazgo despertó preocupación entre los habitantes de la zona y llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones para establecer qué ocurrió con la menor.

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Investigan qué le pasó a la niña

El coronel Freddy Alonso Triana, comandante de la Policía de Sucre, informó que el cuerpo de la menor presenta signos que podrían corresponder a un ahogamiento.

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Sin embargo, el oficial aclaró que todavía no es posible establecer con certeza la causa de la muerte. Esa tarea estará a cargo de Medicina Legal, entidad que deberá practicar los estudios correspondientes para determinar cómo falleció Salomé.

La Policía tampoco descarta que detrás de la muerte pueda existir un homicidio, por lo que las autoridades avanzan en la recopilación de información y evidencias para esclarecer las circunstancias del caso.

De manera preliminar, en el municipio circula la versión de que la niña habría sido vista caminando junto a un hombre antes de que se perdiera su rastro. No obstante, este dato todavía debe ser verificado por los investigadores y no constituye una conclusión sobre lo ocurrido.

Las autoridades trabajan para establecer cuál fue el recorrido de Salomé desde que salió de la vivienda de su vecina hasta el momento en que fue encontrada sin vida.

Gobernadora pidió esclarecer el caso

La muerte de la menor también despertó la reacción de la Gobernación de Sucre. La mandataria departamental pidió a las autoridades avanzar con celeridad y prioridad en las investigaciones.

El objetivo es establecer qué ocurrió con Salomé Martínez y determinar si hubo alguna circunstancia adicional relacionada con su desaparición y posterior hallazgo.

Por ahora, la causa exacta de la muerte continúa sin establecerse y será Medicina Legal la encargada de entregar elementos que permitan orientar la investigación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de investigación en Toluviejo para reconstruir las últimas horas de la niña y determinar las circunstancias que terminaron con su vida.

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