Un accidente de tránsito que involucró a una buseta de servicio escolar se registró en las últimas horas en el municipio de Morroa, Sucre. El vehículo, que transportaba estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón, se volcó en la vía que conduce hacia el sector de La Peñata.

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De acuerdo con información preliminar divulgada por el periodista Hernando Lozano, en la buseta viajaban 27 estudiantes. Algunos de ellos habrían resultado gravemente heridos y, hasta el momento, se adelantan las verificaciones para establecer si el accidente dejó personas fallecidas.

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El medio El Meridiano informó que varios de los estudiantes heridos están siendo atendidos en el hospital de Morroa, mientras que otros tuvieron que ser trasladados a la Clínica La Concepción, en Sincelejo, para recibir atención médica. Los estudiantes serían de la Institución Educativa Cristóbal Colón.

#Sucre | Un accidente de tránsito se registró en el municipio de Morroa, donde estaría involucrada una buseta de servicio escolar que transportaba estudiantes de bachillerato de la I.E. Cristóbal Colón de este municipio. De manera preliminar se conoció que varias personas… pic.twitter.com/T0aQ255FQ1 — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) September 9, 2026

Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el número de heridos ni las circunstancias que provocaron el volcamiento de la ruta escolar. La información continúa en desarrollo mientras se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de los estudiantes y las causas del accidente.

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