Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, municipio ubicado en el departamento de Tolima, atraviesa desde el fin de semana una grave emergencia ambiental causada por un incendio forestal que, según las autoridades locales, amenaza con llegar hasta la mina La Esmeralda en el corregimiento de Payandé. Son más de 150 personas quienes trabajan sin descanso tanto en tierra como por vía aérea, con el objetivo de frenar el avance de las llamas que siguen extendiéndose debido a las complicadas condiciones del terreno y los fuertes vientos que predominan en la región, según información de la alcaldía y organismos de socorro presentes en la zona.

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Desde la madrugada del miércoles 9 de septiembre se han intensificado las acciones para intentar controlar la emergencia. Equipos de Bomberos de San Luis, Bomberos de Ibagué, miembros de la Defensa Civil, operativos de Ponalsar, efectivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y voluntarios de la comunidad, coordinan esfuerzos para impedir que el incendio se aproxime a zonas residenciales y a la infraestructura minera de la multinacional involucrada. El alcalde Ricardo Acosta describió la situación como “bastante compleja” y subrayó el alto riesgo que representa la cercanía de las llamas a la mina. Explicó que, dadas las circunstancias y las dificultades para acceder a parte del territorio afectado, para este miércoles se tenía programado aumentar la intervención con apoyo desde helicópteros.

La posibilidad de evacuar tanto la mina como áreas residenciales aledañas ya fue discutida por el Comité de Emergencia. Conforme a lo indicado por el mandatario municipal, hasta el momento, solamente una vivienda ha debido ser evacuada de inmediato, luego de confirmarse que las llamas se encontraban en el mismo cañón donde está concentrada la crisis. Sin embargo, las autoridades continúan en comunicación constante con la empresa minera para evaluar la amenaza y determinar si será necesario tomar medidas adicionales.

De acuerdo con la información local, San Luis se ha convertido en uno de los municipios más afectados por las conflagraciones de vegetación en Tolima, registrando más de 10.000 hectáreas quemadas. Aunque habitantes han señalado la posible intervención de personas no identificadas que circulaban en motocicleta y podrían estar provocando nuevos focos de incendio, el alcalde Acosta aclaró que estas afirmaciones aún no tienen respaldo en pruebas concretas. Por ahora, la existencia de vegetación seca y la dificultad para llegar hasta cierta parte de la zona afectada han sido los factores que explican la veloz expansión del fuego, de acuerdo con lo señalado por las autoridades involucradas en la contención del desastre.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por el incendio en San Luis, Tolima?

De acuerdo con los reportes de la alcaldía y organismos de socorro, más de 10.000 hectáreas han resultado consumidas por el incendio forestal que afecta al municipio de San Luis, en el departamento del Tolima, destacándose como uno de los episodios más severos en la región.

¿Qué organismos están participando en el control del incendio en San Luis?

En el lugar trabajan equipos de Bomberos de San Luis, Bomberos de Ibagué, la Defensa Civil, Ponalsar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y voluntarios de la zona, todos coordinando estrategias para controlar y mitigar el avance del fuego, según confirmó el alcalde Ricardo Acosta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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