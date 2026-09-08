Por: Noticiero 90 minutos

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El municipio de Guatapé, en Antioquia, enfrentó recientemente una compleja emergencia ambiental tras el reporte de un incendio forestal en las cercanías de un conjunto residencial. De acuerdo con la información oficial citada por el Departamento de Policía Antioquia en redes sociales, la conflagración logró consumir unas 5,1 hectáreas de bosque, es decir, cerca de 51.923 metros cuadrados, aunque no se reportaron víctimas ni daños a viviendas tras la evaluación preliminar realizada por el cuerpo de bomberos local.

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El incendio fue reportado en horas de la mañana del 6 de septiembre. Inicialmente, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé atendió la emergencia, pero las dificultades para acceder al foco de las llamas requirieron el apoyo de refuerzos, quienes llegaron al lugar a bordo de una lancha proporcionada por la Policía Nacional. Hacia las 11:00 a.m., organismos de emergencia adicionales se sumaron a las labores, y sobre las 2:00 p.m., ya participaban más de 27 personas pertenecientes a la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, Ejército, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otros entes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Gracias a este esfuerzo articulado, las llamas pudieron ser controladas durante la misma mañana, evitando así una tragedia mayor o la propagación hacia zonas residenciales.

De acuerdo con el informe entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la situación de Guatapé se suma a una ola continua de incendios forestales que, para ese mismo día, mantenía 14 incendios activos en cuatro departamentos del país: siete en Tolima, cinco en Cauca, uno en Norte de Santander y otro en Valle del Cauca. Aparte de estos, había dos incendios que ya habían sido controlados, por lo que la vigilancia sobre diversos departamentos era constante. La UNGRD también informó que, ante la magnitud de las emergencias, se reunió con los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de coordinar el despliegue de recursos técnicos, operativos y logísticos para controlar el fuego.

De este modo, el caso de Guatapé no solo evidencia la capacidad de respuesta y coordinación interinstitucional, sino también el desafío nacional que representan los incendios forestales y la importancia de mantener la alerta y el monitoreo permanente en diferentes regiones, como lo destacaron tanto las autoridades locales como la UNGRD.

¿Cuántas hectáreas de bosque consumió el incendio en Guatapé?

Según el Departamento de Policía Antioquia y fuentes oficiales citadas en el reporte, el incendio en Guatapé consumió aproximadamente 5,1 hectáreas de bosque, lo que equivale a casi 52.000 metros cuadrados, sin que se presentaran víctimas ni daños en las viviendas.

¿Qué organismos participaron en el control del incendio en Guatapé?

La atención de la emergencia en Guatapé fue posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos Voluntarios local, el Ejército, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otros organismos articulados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como lo informó la UNGRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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