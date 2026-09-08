Por: El Espectador

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La desarticulación del grupo conocido como “Los Orión” marca un nuevo avance contra el tráfico ilegal de explosivos en Colombia y países vecinos. En operativos coordinados en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, capturó a seis presuntos miembros de esta organización, incluyendo a alias “Mauro”, señalado como cabecilla. Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, resaltando que este golpe fue el resultado de un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado.

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De acuerdo con lo informado por el primer mandatario, “Los Orión” tenían como actividad principal el comercio ilegal de explosivos procedentes de Chile, Perú y Ecuador. Estos materiales, según De la Espriella, estaban destinados a surtir estructuras criminales dedicadas tanto a acciones terroristas como a la minería ilegal, en una clara muestra del nivel de sofisticación y alcance transnacional que ha adquirido esta organización delictiva. El alcance de sus operaciones no solo representaba un riesgo para la seguridad interna de Colombia, sino que también implicaba preocupaciones para la región debido a las conexiones internacionales.

En el desarrollo de los operativos fueron incautados 17.000 detonadores, 100 kilos de insumos químicos empleados en la elaboración de explosivos, dos armas de fuego, municiones, nueve celulares, un vehículo y 7,2 millones de pesos colombianos en efectivo. La magnitud de lo decomisado evidencia la capacidad logística de “Los Orión” y el potencial daño que la distribución de este material habría representado si no hubiese sido interceptado.

El presidente De la Espriella también detalló que la organización mantenía alianzas con facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente con las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. En palabras del jefe de Estado, acciones como estas buscan “cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales”, con el objetivo de limitar el accionar de grupos terroristas y criminales asociados con distintos delitos en el país.

¿Qué grupo era “Los Orión” y cómo operaba en Colombia y la región?

“Los Orión” es una organización señalada de traficar explosivos hacia Colombia desde países como Chile, Perú y Ecuador. Según el presidente Abelardo de la Espriella, su modus operandi consistía en abastecer a estructuras criminales vinculadas al terrorismo y la minería ilegal, operando con redes logísticas en múltiples países y manteniendo alianzas con disidencias de las Farc.

¿Qué significa que se incautaron 17.000 detonadores y cuál es el impacto de esta acción?

La incautación de 17.000 detonadores representa la prevención de posibles hechos violentos y de minería ilegal, ya que cada detonador es un componente esencial para explosivos. Según lo expresado por el presidente, frenar estos recorridos de abastecimiento impacta de manera directa la capacidad operativa de los grupos armados y estructuras ilegales en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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