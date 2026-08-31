Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha sido centro de múltiples críticas, muchas veces basadas en nociones erradas o desconocimiento sobre el funcionamiento de este tribunal, encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado. La creación de estos tribunales especiales es una constante en los procesos de transición tras conflictos armados. Ejemplo de ello fueron los notorios tribunales de Núremberg y de Tokio luego de la Segunda Guerra Mundial, así como Justicia y Paz después de los acuerdos con paramilitares en Colombia. La JEP surgió tras el acuerdo de paz negociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar responsables de graves crímenes.

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Según información publicada por El Espectador, la JEP ha tramitado los casos de más de 300.000 víctimas individuales y colectivas, contribuyendo a la justicia, verdad y reparación, así como garantizando que los hechos no se repitan. Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha expedido 27 autos de imputación, señalando a 355 máximos responsables: 166 exintegrantes de las Farc, 243 miembros de la fuerza pública, y 11 terceros y agentes del Estado. Este ritmo de avance supera los de otros tribunales de justicia transicional en el mundo en lapsos comparables.

Por otra parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha concedido 781 renuncias a la persecución penal, de las cuales 732 han sido para miembros de la fuerza pública y 49 para exintegrantes de las Farc, siempre que hayan aportado verdad plena y no sean considerados máximos responsables. Esto desmiente la percepción de que la JEP solo investiga a los estamentos militares o guerrilleros; su alcance es general.

Además, la jurisdicción ha confirmado dos sentencias restaurativas y, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, ha emitido dos sentencias condenatorias y avanza en otros cuatro procesos. Importante es su papel en la búsqueda y entrega de cuerpos de víctimas de desaparición forzada; sus salas han permitido identificar y entregar 214 cuerpos a sus familiares, tras décadas de incertidumbre, emitiendo más de 40 medidas cautelares para continuar esta labor.

Contrario a la idea de impunidad, la JEP ha enfrentado la alta ineficacia de la justicia ordinaria, donde según la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Transparencia, la impunidad supera el 90 %. La JEP ha documentado casos que no prosperaron más allá de la fase preliminar, llegando el nivel de impunidad al 97 % en los territorios afectados por el conflicto, antes de que la jurisdicción asumiera las investigaciones.

En suma, la JEP no es simplemente un sistema de beneficios; es una vía integral para obtener verdad, justicia y reparación, que contribuye a la paz y a la reconstrucción del tejido social en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) funciona como un tribunal transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc, con el fin de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado. Está compuesta por diferentes salas y secciones encargadas de emitir decisiones, reconocer verdad, otorgar renuncias a la persecución penal cuando procede y garantizar derechos a víctimas y procesados.

¿Cuáles son los principales resultados entregados por la JEP hasta la fecha?

Hasta el momento, la JEP ha expedido 27 autos de imputación, identificando a 355 máximos responsables de graves crímenes, otorgó 781 renuncias a la persecución penal bajo requisitos estrictos, confirmó sentencias restaurativas y condenatorias, y devolvió los cuerpos de 214 víctimas de desaparición forzada a sus familias, según cifras publicadas en El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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