El presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al menor Lucas Murillo, un niño que había pedido ayuda públicamente para recibir atención médica frente a la grave enfermedad que padece.
Tras conocer su situación, el mandatario aseguró que, por orden suya, el caso comenzó a recibir atención y posteriormente decidió comunicarse directamente con el menor mediante una llamada telefónica.
Pude hablar directamente con el pequeño Lucas en una llamada que me conmovió profundamente.
El clamor de nuestros niños jamás será ignorado por este Gobierno. Desde que conocí su caso, di la orden inmediata de actuar con toda la determinación para proteger su vida y garantizarle… pic.twitter.com/xjceDjSgUOLee También
Bogotá impulsa el proyecto RenovaModa para reducir residuos textiles y fortalecer la economía circular en la ciudad Terror con sicarios que asesinaron a Gustavo Aponte: buscaron matar a otro empresario en restaurante ¿Cuánto cuestan las Unidades de Trabajo Legislativo del Congreso y cómo impactan el presupuesto público en Colombia? Operativo de tránsito en Mariquita: concejal Diego Ceballos detenido tras altercado con agentes durante control de alcoholemia
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026
Durante la conversación, De la Espriella le expresó a Lucas que no estaba solo y que el Gobierno lo ayudaría con lo necesario para recuperar su salud. El presidente también manifestó su intención de visitarlo próximamente en Cúcuta, donde reside el niño, y le envió un mensaje de ánimo y afecto.
El mandatario también se refirió al caso de Liam Santiago, otro menor de Cúcuta que enfrenta una enfermedad. Según explicó, su familia ya entregó las historias clínicas y los documentos médicos después de que el niño recibiera diagnóstico y atención en España.
Ahora se gestiona una nueva valoración médica en Colombia para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento. La Nueva EPS deberá garantizar la continuidad de su atención.
De la Espriella aseguró que los niños serán una prioridad durante su Gobierno y afirmó que ninguno será abandonado.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO