El presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al menor Lucas Murillo, un niño que había pedido ayuda públicamente para recibir atención médica frente a la grave enfermedad que padece.

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Tras conocer su situación, el mandatario aseguró que, por orden suya, el caso comenzó a recibir atención y posteriormente decidió comunicarse directamente con el menor mediante una llamada telefónica.

Durante la conversación, De la Espriella le expresó a Lucas que no estaba solo y que el Gobierno lo ayudaría con lo necesario para recuperar su salud. El presidente también manifestó su intención de visitarlo próximamente en Cúcuta, donde reside el niño, y le envió un mensaje de ánimo y afecto.

El mandatario también se refirió al caso de Liam Santiago, otro menor de Cúcuta que enfrenta una enfermedad. Según explicó, su familia ya entregó las historias clínicas y los documentos médicos después de que el niño recibiera diagnóstico y atención en España.

Ahora se gestiona una nueva valoración médica en Colombia para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento. La Nueva EPS deberá garantizar la continuidad de su atención.

De la Espriella aseguró que los niños serán una prioridad durante su Gobierno y afirmó que ninguno será abandonado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.