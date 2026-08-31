“¡Viva Cristo Rey!” es una frase que puede parecer, a primera vista, una simple expresión de fe católica. Y lo es, pero su historia es bastante más amplia. El presidente Abelardo de la Espriella la usó en su alocución de este 30 de agosto, día en el que le tocó ofrecer excusas por incluir actos religiosos en su posesión.

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Con el paso del tiempo, esta exclamación pasó de expresar la realeza de Jesucristo a convertirse también en un lema utilizado por movimientos católicos y sectores políticos tradicionalistas, especialmente en México y España.

Por eso, entender qué significa exige separar su origen religioso de los usos políticos e históricos que adquirió posteriormente.

¿La frase aparece en la Biblia?

No. La expresión exacta “¡Viva Cristo Rey!” no aparece literalmente en la Biblia.

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Lo que sí aparece de manera reiterada es la idea de Jesucristo como rey. En el Evangelio de Juan, cuando Poncio Pilato le pregunta si es rey, Jesús responde: “Tú dices que soy rey” y explica que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. En Lucas 1:32-33, el ángel anuncia que Jesús recibirá el trono de David y que su reino no tendrá fin. Y en Apocalipsis 19:16 aparece uno de los títulos más explícitos: “Rey de reyes y Señor de señores”.

El propio papa Pío XI, cuando instituyó la fiesta de Cristo Rey, recopiló varios de estos pasajes para explicar la doctrina católica sobre la realeza de Jesús.

Hay, por tanto, una diferencia importante: la Biblia habla de Cristo como Rey; la frase “¡Viva Cristo Rey!” es una aclamación creada posteriormente para expresar esa creencia.

Tampoco es una frase creada por un papa

La expresión tampoco nació como una fórmula pronunciada por un pontífice.

En 1925, el papa Pío XI sí tuvo un papel fundamental en la expansión de la devoción a Cristo Rey. Mediante la encíclica Quas Primas, publicada el 11 de diciembre de ese año, instituyó la fiesta litúrgica de Cristo Rey para toda la Iglesia.

Pero el texto papal no establece “¡Viva Cristo Rey!” como una consigna. Pío XI habla de la “realeza de Cristo”, de su “reino” y de Jesucristo como Rey y Señor. Incluso recuerda que la Iglesia ya utilizaba esos títulos en su liturgia.

Es decir, la Iglesia católica sí tiene una tradición teológica y litúrgica sobre Cristo Rey, pero la exclamación concreta “¡Viva Cristo Rey!” pertenece al lenguaje devocional y posteriormente político de los católicos, no a una fórmula papal oficial.

Y hay un dato histórico que demuestra que la frase circulaba antes de 1925.

En España, el periódico tradicionalista El Siglo Futuro publicó en 1888 una proclama que terminaba con “¡Viva Cristo Rey!” y hablaba de Cristo como “Rey de almas y pueblos”. Décadas después, en 1923, el mismo periódico publicaba anuncios de placas con la inscripción “¡Viva Cristo Rey! No es decente quien blasfema”.

Eso significa que la frase ya tenía circulación entre sectores católicos españoles antes de que Pío XI instituyera la fiesta.

México convirtió la frase en un grito histórico

Uno de los momentos fundamentales de la historia de “¡Viva Cristo Rey!” ocurrió en México.

El 6 de enero de 1914, durante una ceremonia de consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús, se colocaron simbólicamente una corona y un cetro a los pies de la imagen de Cristo (algo similar hizo el presidente Abelardo de la Espriella en un evento religioso el pasado viernes). De acuerdo con investigaciones históricas sobre el acto, en aquella jornada se escuchó públicamente el grito “¡Viva Cristo Rey!”. Días después, miles de católicos participaron en una manifestación en Ciudad de México en la que la expresión volvió a ser coreada.

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La frase adquiriría todavía más fuerza durante la Guerra Cristera (1926-1929), conflicto provocado por la confrontación entre sectores católicos y el Gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles, en medio de políticas que restringían fuertemente la actividad religiosa.

Los llamados cristeros utilizaron “¡Viva Cristo Rey!” como una expresión de fidelidad religiosa y resistencia frente al poder estatal. La frase quedó especialmente vinculada a los relatos sobre los católicos ejecutados durante la persecución religiosa.

Entre los nombres más conocidos están el sacerdote Miguel Pro y José Sánchez del Río, un joven que murió fusilado durante el conflicto y cuya figura posteriormente fue incorporada al santoral católico.

Así, una frase que expresaba originalmente la creencia en la soberanía espiritual de Jesucristo terminó asociándose también con la defensa pública de la fe frente a un Estado considerado hostil.

España le dio otra dimensión política

La historia de la expresión también llegó a España, donde terminó adquiriendo una fuerte carga política.

Antes de la Guerra Civil, “¡Viva Cristo Rey!” ya estaba vinculada con el tradicionalismo y el carlismo, movimientos que defendían una concepción profundamente católica de la sociedad y de la política. Investigaciones históricas sobre las derechas antirrepublicanas españolas registran el lema como una de las consignas asociadas al carlismo durante la Segunda República.

Durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939, la frase fue utilizada especialmente por los requetés y sectores del bando sublevado. En ese contexto quedó vinculada al lenguaje de la llamada “Cruzada” y a la defensa de la religión frente al comunismo, el anarquismo y otras corrientes consideradas enemigas del catolicismo.

Por eso, en España la frase terminó acumulando una doble dimensión: religiosa y política.

Para un católico, podía significar simplemente reconocer a Jesús como Rey. Para un tradicionalista, podía expresar además una determinada concepción del orden político y social.

Ese doble significado explica buena parte de su fuerza histórica.

¿Qué quiere decir entonces “Viva Cristo Rey”?

La palabra “viva” funciona como una aclamación. Vitorear significa precisamente decir “¡viva!” o expresar públicamente entusiasmo y reconocimiento.

Desde la perspectiva religiosa, decir “¡Viva Cristo Rey!” equivale a proclamar que Jesucristo es Rey y que su autoridad está por encima de las autoridades humanas.

La teología católica distingue, sin embargo, esa realeza de la idea de un monarca político convencional. En Quas Primas, Pío XI insiste en que el reino de Cristo es principalmente espiritual y recuerda las palabras de Jesús ante Pilato: “Mi Reino no es de este mundo”.

La tradición católica interpreta, por tanto, que Cristo reina sobre las personas, sus conciencias y sus vidas, y no simplemente como si fuera un gobernante terrenal.

Pero la historia demuestra que esa idea religiosa podía adquirir una lectura política cuando era utilizada en contextos de conflicto.

Una frase con cinco siglos de tradición y más de un siglo de política

“¡Viva Cristo Rey!” no nació con la Guerra Cristera, aunque México fue fundamental para convertirla en uno de los gritos católicos más reconocibles del siglo XX. Tampoco nació con Pío XI, pues existen registros de su utilización en España desde finales del siglo XIX.

Lo que hizo la encíclica Quas Primas fue darle un marco oficial a la fiesta litúrgica de Cristo Rey y reforzar una doctrina que la Iglesia ya encontraba ampliamente sustentada en las Escrituras y en su tradición.

Después, movimientos políticos y religiosos tomaron esa idea y la transformaron en consigna.

Por eso, cuando alguien pronuncia hoy “¡Viva Cristo Rey!”, el significado depende mucho del contexto. Puede ser una expresión de devoción católica, una referencia a los mártires cristeros mexicanos, una evocación del tradicionalismo español o una consigna con una lectura política determinada.

La frase, en sí misma, no pertenece literalmente a la Biblia ni es una cita papal. Es una adaptación histórica de una creencia profundamente arraigada en el cristianismo: la idea de que Jesucristo es Rey. Y precisamente por esa combinación entre religión, historia y política es que tres palabras aparentemente sencillas —“¡Viva Cristo Rey!”— terminaron convirtiéndose en una de las consignas religiosas más cargadas de significado del mundo hispano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.