Por: El Espectador

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La justicia colombiana condenó a Luis Edison Pachón Agudelo, un exingeniero de Ecopetrol, a siete años de prisión por su implicación en el escándalo de corrupción conocido como el caso Petrotiger. Este caso involucró pagos de sobornos por parte de la empresa estadounidense Petrotiger, que buscaba manipular procesos de contratación en la petrolera estatal colombiana. Según lo documentado por la Fiscalía y citado por El Espectador, Pachón Agudelo alteró registros y documentos, con el objetivo de que Petrotiger resultara favorecida en la adjudicación de contratos valorados en más de 112.000 millones de pesos colombianos (COP).

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El rol del ingeniero dentro de Ecopetrol, que ocupó entre 1987 y 2013 como líder de Perforación, fue determinante en este entramado. En dicho cargo, Pachón Agudelo tenía bajo su responsabilidad la administración de contratos y la certificación de la experiencia de las empresas proponentes que aspiraban a trabajar con Ecopetrol. Las investigaciones revelaron que, el 14 de octubre de 2009, el exfuncionario expidió una certificación en favor de Petrotiger, avalando tres contratos previos que beneficiaban a la empresa interesada en acceder a un nuevo proyecto de la estatal.

No obstante, el comité evaluador determinó el 25 de noviembre de ese mismo año que la compañía no cumplía los requisitos económicos mínimos para ser contratada. Sin embargo, un mes después, Pachón Agudelo emitió dos certificaciones adicionales, modificando fechas, valores y detalles de los contratos originales. Estos documentos, falsificados y entregados el 21 de diciembre, fueron decisivos para que el comité aprobara a Petrotiger y le adjudicara el contrato 089 de 2010, por una suma superior a los 112.000 millones de pesos.

La Fiscalía aportó pruebas según las cuales el ingeniero recibió en total 12.000 dólares, depositados en una cuenta personal en Nueva York, como retribución por favorecer a la empresa estadounidense. Por estos hechos, Pachón Agudelo fue hallado culpable de cohecho propio (aceptar soborno en calidad de funcionario) y falsedad ideológica en documento público. Además de la pena de prisión, la sentencia incluye una multa de 74 salarios mínimos legales mensuales y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por 90 meses. Actualmente, Pachón Agudelo cumple esta y otra condena relacionada con corrupción en la cárcel La Picota de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exingeniero de Ecopetrol Luis Edison Pachón Agudelo?

El exfuncionario fue condenado por haber alterado documentos oficiales y aceptar sobornos de 12.000 dólares por parte de Petrotiger, empresa que buscaba obtener contratos millonarios con Ecopetrol. La justicia encontró que Pachón Agudelo emitió certificaciones alteradas para que la compañía cumpliera con los requisitos de adjudicación, lo que permitió la entrega irregular de contratos por más de 112.000 millones de pesos colombianos.

¿Qué significa cohecho propio y falsedad ideológica en documento público en el caso Petrotiger?

Cohecho propio es el delito que comete un funcionario público al aceptar o recibir dinero o beneficios a cambio de actuar en favor de intereses privados. Falsedad ideológica en documento público consiste en alterar u otorgar declaraciones falsas en un documento oficial, en este caso, certificaciones emitidas por un funcionario público, que avalan situaciones que no corresponden con la realidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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