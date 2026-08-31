Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un impactante accidente de tránsito fue registrado el domingo 30 de agosto por cámaras de seguridad en el municipio de Buga, en Valle del Cauca, en las que se ve un motociclista que habría ignorado un semáforo en rojo y terminó estrellándose contra un bus. El conductor terminó cayendo violentamente dentro del vehículo de servicio público y logró sobrevivir al fuerte golpe.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo que Mauricio Pereira, secretario de Movilidad de Buga, le dijo a Noticias Caracol, tras el choque el sujeto se fue del sitio. Testigos “manifestaron que se fue por sus propios medios, que se fue caminando” y hasta el momento no ha podido ser localizado. Agregó que el domingo “hicimos una visita a los centros de atención médica tratando de identificarlo, de buscar si había sufrido alguna lesión, pero tampoco se ha presentado a ningún centro de atención médica para para ser valorado”.

(Vea también: Choque entre ruta escolar y ruta de perros: revelan estado de las personas lesionadas y de los animales)

Añadió que “en la tarde se volvió a pasar revista y no ha llegado ninguna persona con las características de la persona que aparece en el video para hacer una verificación, no hemos podido ubicarlo, lo estamos buscando con la ayuda de los diferentes centros médicos, pero no hemos recibido ningún reporte sobre el estado de salud de la persona”.

La hipótesis del accidente del motociclista

Uno de los videos revelados muestra a un motociclista que se detiene en un cruce donde hay un semáforo que estaría en rojo. El conductor ve sorprendido cómo a su lado pasa otro motero, sin casco, se pasa la señal de tránsito y termina cayendo dentro de un bus que iba por la vía y, por fortuna, con la puerta abierta.

El secretario Pereira explicó que el siniestro ocurrió “hacia el mediodía en un sector céntrico de la ciudad, donde al parecer el conductor de la motocicleta omite la orden de pare del semáforo en rojo y termina colisionando con el bus de servicio público”. Sin embargo, aún no se ha podido establecer si el hombre conducía con exceso de velocidad.

Tras el violento choque, los agentes de Policía en Buga “hicieron presencia en el sector para conocer del siniestro, encuentran una motocicleta abandonada en vía pública, se entrevistan con el conductor del vehículo de transporte público, quien manifiesta que no sufrió daños el vehículo, y que el conductor de la motocicleta que impactó se había retirado del lugar por sus propios medios; es decir, que se levantó después del golpe y se retiró dejando abandonada la motocicleta”, explicó el funcionario vallecaucano.

Fue enfático en decir que “no se tuvo contacto directo de los agentes con el conductor de la motocicleta, cuando ellos hicieron presencia en el sector ya no se encontraba, y al indagar pues nadie tuvo la oportunidad de conversar con él de manera concreta, sino que simplemente se levantó una vez sufrió el impacto y se retiró del sitio”, por lo que la motocicleta involucrada en el accidente “en este momento se encuentra en los patios municipales, fue inmovilizada en calidad de abandono y esa información es de carácter reservado”, al referirse a quién pertenecería dicho vehículo.

(Lea también: Bus de Coomotor se volcó y hay personas muertas: imagen de cómo quedó es impresionante)

Sobre el estado de salud del motociclista, el secretario de Movilidad de Buga dijo que “lo que hemos podido observar en varios ángulos, porque tenemos la imagen desde el interior del vehículo y algunas imágenes de las cámaras de seguridad del sector, efectivamente, es bastante fuerte, una persona que no utiliza el casco de seguridad, el elemento de protección tipo casco, que no respeta la señal de pare del semáforo que está ubicado en esa intersección y que colisiona directamente con el vehículo de servicio público”. Reiteró que “la persona inmediatamente se retira del lugar por sus propios medios y no se ha presentado en ningún en ningún centro médico para ser atendido”.

Pereira señaló que “tenemos un gran volumen de circulación de motocicletas que superan las 90.000 unidades en el municipio” de Buga, por lo que “se presentan con alguna frecuencia los siniestros viales, pero hacemos el trabajo cotidiano con el cuerpo de agentes, con el cuerpo de seguridad vial para tratar de mitigar estas situaciones”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.