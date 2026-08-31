Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La avenida Ambalá de Ibagué será sometida a una intervención significativa que contempla la rehabilitación de distintos tramos, sumando un total de 5 kilómetros de mejora en la vía. De acuerdo con la información conocida, este proyecto no solo buscará optimizar el estado del pavimento en varios puntos de la avenida, sino que también incluirá trabajos complementarios enfocados en la modernización de la señalización y la instalación de 2.100 metros de tubería de alcantarillado. Estos trabajos son relevantes, pues la estructura vial y de saneamiento de la avenida es fundamental para la movilidad y la calidad de vida de quienes transitan y residen en estos sectores.

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Dentro del plan de intervención se destaca el tramo comprendido entre las calles 37 y 25. En este segmento, la recuperación abarcará alrededor de 3.600 metros lineales, tanto en la calzada ascendente como en la descendente, lo que implica trabajos a ambos lados de la vía y una afectación significativa en la movilidad habitual. Este sector, por su extensión y ubicación, es uno de los puntos más relevantes del proyecto y requiere una atención especial de conductores y usuarios.

En la zona norte de la avenida, los trabajos también serán extensos. El corredor que va desde la glorieta de la calle 77 hasta la calle 63 contará con una intervención específica en la calzada ascendente, la cual comprende 1.400 metros lineales. Este tramo también es clave para quienes se movilizan a lo largo de la avenida Ambalá y podría presentar retos temporales en el tránsito, conforme avance la ejecución de las obras.

Aunque las labores de intervención aún no han arrancado, se prevé que su implementación traiga consigo cambios notorios en la circulación de los sectores involucrados. Por ello, las autoridades han recomendado a los conductores mantenerse atentos y preparados respecto a la nueva señalización que será dispuesta a medida que avancen las obras. Además, se sugiere aprovechar vías alternas y planear los recorridos con anticipación, especialmente para quienes transitan de manera habitual por la avenida Ambalá, con el fin de minimizar las afectaciones en los tiempos de desplazamiento y evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los tramos de la avenida Ambalá que serán intervenidos en Ibagué?

La intervención de la avenida Ambalá en Ibagué abarcará principalmente dos tramos: uno entre las calles 37 y 25, donde se trabajará sobre ambas calzadas en aproximadamente 3.600 metros lineales; y otro en la zona norte, desde la glorieta de la calle 77 hasta la calle 63, en la calzada ascendente, cubriendo 1.400 metros lineales, según la información entregada.

¿Cómo afectarán las obras en la avenida Ambalá la movilidad de los conductores?

Según las recomendaciones dadas, la ejecución de las obras en la avenida Ambalá provocará cambios en la movilidad de los sectores intervenidos, por lo que los conductores deberán estar atentos a la señalización que se instale y considerar el uso de vías alternas, planeando sus recorridos con anticipación para evitar molestias durante el desarrollo de los trabajos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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