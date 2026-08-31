El expresidente Gustavo Petro viajó a México, en lo que representa su primera salida internacional desde que terminó su mandato presidencial el pasado 7 de agosto.

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El desplazamiento se realizó con autorización del Congreso y tendrá como principal objetivo cumplir una agenda de carácter académico.

Petro llegó a Ciudad de México para participar en actividades relacionadas con el análisis político y económico, entre ellas una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centrada en la economía política del cambio climático. Su visita está prevista entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre.

Este viaje marca una nueva etapa para Petro después de dejar la Casa de Nariño, en medio de su transición al papel de expresidente. Aunque ya no ocupa el cargo, continúa teniendo presencia en el debate político colombiano y ha mantenido una activa participación pública y en redes sociales frente a las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La salida del país también llamó la atención porque, tras finalizar su periodo presidencial, Petro necesitó autorización del Congreso para realizar el desplazamiento internacional. Su visita a México se desarrolla principalmente en un contexto académico y no corresponde a una agenda oficial como jefe de Estado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.