La salida de la Presidencia cambió por completo la rutina de Gustavo Petro. Según contó Gustavo Bolívar en una entrevista con ‘Tarde, pero llego’ de La FM, el exmandatario atraviesa una etapa alejada de las obligaciones que tenía al frente de la Casa de Nariño y dedica buena parte de su tiempo a descansar, leer y escribir.

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Uno de los asuntos que abordó Bolívar durante su conversación con el programa radial fue el lugar donde está viviendo actualmente Petro. El exsenador explicó que el expresidente se encuentra temporalmente en la vivienda del exdirector de Prosperidad Social, luego de que él mismo le ofreciera ese espacio.

Bolívar señaló en el programa de La FM que la situación no obedece a que Petro necesite depender de él, sino a que actualmente requiere un lugar para vivir y cuenta con el apoyo de sus amigos.

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“No, él no necesita estar en mi casa, sino que necesita una casa, y pues los amigos están para ayudar a los otros amigos. Entonces yo le dije: ‘Bueno, ahí tiene la mía’ y se fue a la casa”, manifestó Bolívar en la emisora.

La conversación también giró alrededor de la situación económica del exjefe de Estado. De acuerdo con lo expresado por Bolívar en la emisora, Petro no es una persona adinerada y tampoco cuenta con un amplio patrimonio o numerosas propiedades.

“Es que Gustavo Petro es un hombre pobre. Gustavo Petro es un hombre sin dinero, digamos. No pobre, sino un hombre que no es adinerado, no tiene propiedades… No tiene sino una sola propiedad que obviamente la debe, me imagino que compartir o no sé si dejársela a la familia después del divorcio“, agregó Bolívar en La FM.

¿Qué está haciendo Gustavo Petro actualmente? Bolívar detalló proyecto

Mientras tanto, el expresidente estaría concentrado en un nuevo proyecto editorial. Bolívar contó a ‘Tarde, pero llego’ que Petro está escribiendo un libro que, según dijo, podría ser presentado próximamente en México.

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El exsenador también destacó una característica que, según él, ha acompañado durante años al exmandatario: su hábito permanente de leer. En diálogo con la radio, afirmó que Petro suele llevar libros consigo y que la lectura y la escritura ocupan un lugar importante en su rutina.

Después de cuatro años al frente del Gobierno, el cambio de ritmo habría sido significativo. Bolívar explicó que Petro busca ahora tener una agenda mucho menos exigente para contar con tiempo de descanso y avanzar en su libro.

Sin embargo, el alejamiento de la Casa de Nariño no significa una desconexión completa de la actualidad colombiana. El dirigente político continúa atento a lo que ocurre en el país y, según relató Bolívar en el programa de La FM, sus planes iniciales sobre vivir fuera de Colombia parecen haber cambiado.

El exmandatario habría contemplado la posibilidad de establecerse en otro país, pero su interés por la coyuntura nacional continúa siendo importante. Petro sigue siendo una figura central dentro del Pacto Histórico y su posición frente a la política colombiana mantiene expectativa sobre los pasos que dará en los próximos meses.

Bolívar aseguró que ha notado al expresidente nuevamente involucrado en los debates del país. Así, mientras combina el descanso con la escritura de su libro, Petro parece mantener abierta la puerta a seguir participando en la discusión política nacional desde su nuevo papel fuera de la Presidencia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.