Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación de Colombia puso en marcha una serie de medidas cautelares sobre los bienes del influencer Kevin Alex Thobias, quien actualmente enfrenta graves cargos judiciales. Como resultado, un juez permitió que se ocuparan cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que, según la investigación, pertenecerían a Thobias. Estas acciones fueron el desenlace de una exhaustiva labor por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, que rastrearon a fondo el origen y composición del patrimonio del creador de contenidos.

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Durante el proceso de rastreo, las autoridades concluyeron que buena parte de estas propiedades y activos, junto con el ostentoso estilo de vida que Thobias exhibía en sus redes sociales, se habrían financiado con recursos provenientes de actividades ilícitas. El operativo principal se desplegó en Medellín, Antioquia, específicamente en el sector de El Poblado, reconocido por su exclusividad. En esa zona, los investigadores allanaron una mansión equipada con múltiples lujos: cancha de tenis, sala de cine, lago artificial, sauna y jacuzzi, todo lo que el influencer solía mostrar en sus videos, fortaleciendo la imagen de éxito ante sus seguidores.

Dentro de la propiedad, la Policía Nacional, junto con la Fiscalía, halló no solo las comodidades habituales, sino también joyas, grandes sumas de dinero en efectivo—tanto en pesos colombianos como en moneda extranjera—y documentación relevante. Según la Fiscalía, estos elementos incrementan las pruebas para reconstruir el modo en que, presuntamente, se habría desarrollado un esquema de lavado de activos a través de la fortuna de Thobias. El avalúo preliminar de los bienes incautados supera los 17.000 millones de pesos colombianos, aunque la entidad advirtió que esta cifra podría cambiar conforme avancen las verificaciones de cada propiedad.

Esta incautación se relaciona directamente con un proceso penal de carácter internacional que lleva más de un año. En julio de 2025, autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Thobias, quien desde entonces es requerido por un Tribunal de Distrito de Puerto Rico bajo cargos de fraude electrónico, conspiración y lavado de activos. Esta investigación internacional activó las alertas en Colombia, donde las agencias conjuntas comenzaron el rastreo pormenorizado de los bienes y registros financieros que estarían a su nombre, coordinando información crucial para el desarrollo del caso.

Para conocer más detalles sobre procesos judiciales, seguridad y derechos humanos, es recomendable consultar fuentes de información reconocidas como la sección Judicial de El Espectador.

¿Por qué están siendo investigados los bienes de Kevin Alex Thobias en Colombia?

Los bienes de Kevin Alex Thobias, compuesto por inmuebles y vehículos de alta gama, están bajo investigación porque, según la Fiscalía General de la Nación y sus divisiones especializadas, existirían indicios fuertes de que estos activos se adquirieron con dinero de origen ilícito vinculado a esquemas de fraude y lavado de activos, como parte de un proceso judicial internacional iniciado en Estados Unidos.

¿Qué es la extinción del derecho de dominio y cómo se aplica en casos como el de Kevin Alex Thobias?

La extinción del derecho de dominio es un procedimiento legal que permite al Estado colombiano privar a una persona de la propiedad de bienes adquiridos con recursos ilícitos. En el caso de Kevin Alex Thobias, la Fiscalía recurrió a esta figura para ocupar los bienes que, según las pesquisas, habrían sido adquiridos producto de actividades relacionadas con fraude y lavado de activos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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