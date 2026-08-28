Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa intensificando sus acciones contra el hurto de vehículos en el marco de la estrategia de seguridad integral conocida como ‘Bogotá Camina Segura’. Este esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y la Policía de Bogotá, en especial los uniformados adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar, permitió la captura en flagrancia de dos hombres de 23 y 27 años, señalados por el delito de hurto, según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

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Los hechos se presentaron en el barrio San Francisco, donde una patrulla de vigilancia detectó a un sujeto intentando huir con una motocicleta supuestamente robada bajo la modalidad de ‘halado’, es decir, tras manipular el sistema de encendido del vehículo para sustraerlo. Al notar la llegada de los agentes, el sospechoso optó por abandonar la motocicleta en la vía pública y escapar a bordo de otra moto, que sería conducida por su presunto cómplice. A raíz de esta situación, la Policía implementó un plan candado, un procedimiento usado para cerrar vías de escape y lograr la captura de los sospechosos. Gracias a esta acción, ambos hombres fueron interceptados en la carrera 21 con calle 63 sur.

En el registro posterior, la Policía encontró en posesión de los capturados una llave artesanal, elemento presuntamente utilizado para forzar las cerraduras de los vehículos, lo que constituye una prueba relevante en su contra. Tanto los detenidos como las evidencias fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), los detenidos ya registraban antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes, pero nuevamente fueron aprehendidos, esta vez por hurto a motocicletas. Este caso, divulgado en la red social X por la SDSCJ, refuerza la importancia de la denuncia ciudadana para que las autoridades puedan actuar de forma oportuna y contundente contra quienes cometen delitos en la capital.

Las autoridades insisten en la relevancia de reportar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia constituye una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen y es clave para fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la modalidad de hurto de vehículos conocida como ‘halado’ en Bogotá?

La modalidad de ‘halado’ consiste en sustraer vehículos, especialmente motocicletas, mediante la manipulación no autorizada del sistema de encendido, sin necesidad de utilizar violencia contra las personas. En este caso, los implicados usaron una llave artesanal para violentar la cerradura, facilitando el robo del automotor, según confirmó la Policía de Bogotá.

¿Por qué es importante denunciar hechos delictivos en Bogotá y cómo hacerlo?

Denunciar hechos delictivos es clave porque permite a las autoridades iniciar procesos sancionatorios o investigaciones que contribuyan a la seguridad ciudadana. En Bogotá, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para reportar delitos, reforzando así las acciones de la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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