Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia Bogotá ha causado gran repercusión en la opinión pública por las estrictas condiciones en las que se llevó a cabo el operativo. Durante el procedimiento, los internos fueron vistos con el cabello rapado, uniformes de presidiario y esposas tanto en las manos como en los pies, lo que atrajo la atención y generó múltiples reacciones. La decisión fue tomada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que la medida busca impedir que personas señaladas como de alta peligrosidad sigan coordinando acciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.



Según información divulgada oficialmente, diez de los internos estaban en estaciones de Policía y otros diez se encontraban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla antes de la movilización. El operativo, apoyado por la Fuerza Pública y dirigido bajo estrictos protocolos de seguridad, tiene como objetivo evitar fugas, intentos de rescate o posibles atentados hacia quienes resultan señalados de gran peligrosidad.



Las imágenes del traslado, con los internos uniformados, rapados y esposados, han recordado a los procedimientos penitenciarios promovidos por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien es conocido por la rigurosidad y la exposición mediática de este tipo de prácticas. En este contexto, las fotos difundidas por el gobierno colombiano evocan la estética de los traslados masivos de integrantes de estructuras criminales en ese país.



Abelardo De La Espriella defendió la acción como una manera de ejercer mayor control penitenciario y eliminar los privilegios que permitirían a ciertos reclusos sostener actividades ilícitas desde las cárceles. El gobierno explicó que los 20 internos permanecerán inicialmente en Bogotá y, en los 15 días siguientes, serán redistribuidos en diferentes cárceles del país, según las evaluaciones de seguridad que haga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De este modo, la administración busca reforzar el control del Estado en el sistema penitenciario y cortar cualquier vínculo entre los internos y redes delincuenciales externas.

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¿Por qué fueron trasladados los internos desde Barranquilla hasta Bogotá?

La razón principal del traslado, de acuerdo con la información oficial citada, es impedir que personas consideradas de alta peligrosidad continúen coordinando actividades criminales desde el interior de las cárceles. El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que se busca blindar la seguridad penitenciaria y erradicar privilegios dentro del sistema, con el apoyo de la Fuerza Pública y bajo estrictas medidas de vigilancia.

¿Qué es el INPEC y qué funciones tiene en los traslados penitenciarios?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la entidad responsable de la administración y vigilancia de las cárceles en el país. En el contexto de este traslado, el INPEC determina a qué centros de reclusión serán remitidos los internos, evaluando criterios de seguridad y coordinando acciones junto a la Fuerza Pública para evitar riesgos durante la movilización y estadía de los reclusos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.