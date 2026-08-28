Los rezagos del terremoto en Colombia llevaron a una nueva determinación por parte de Abelardo de la Espriella, en vista de las complicaciones que se viven en las regiones más afectadas.

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Risaralda quedó en la mira del presidente colombiano para ofrecer un apoyo temporal frente a una deuda que tienen miles de personas que han adquirido créditos educativos con Icetex, entidad encargada en el país.

De ahí, el Gobierno Nacional llevó a cabo su anuncio sobre el respaldo que se tiene previsto de inmediato, en medio de la crisis en la que ciudades como Pereira y Dosquebradas resultaron muy afectadas por el temblor del pasado 10 de agosto.

El mandatario indicó en el discurso de este viernes 28 de agosto por cuánto tiempo se tiene previsto este apoyo para las personas que tienen la deuda en cuestión con la entidad educativa.

“Durante un trimestre se suspenderá el cobro de los créditos, se congelarán los intereses corrientes y de mora y se detendrán las acciones de cobro”, sentenció el presidente de Colombia en su nuevo anuncio.

Cabe remarcar que para el caso no se mencionaron otros departamentos afectados como Caldas, Valle del Cauca, Chocó o Quindío, que respectivamente tienen también otro tipo de apoyos.

Pereira y Dosquebradas encabezan los peores daños materiales por el terremoto, lo que ha obligado a la respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional en los diferentes territorios.

Es importante mencionar que en sitios como Dosquebradas todavía no existe acceso a los subsidios de arrendamiento, a diferencia de otras ciudades como Manizales y Cali que ya empezaron con esta etapa.

De hecho, la situación en otros municipios es todavía motivo de evaluación y seguimiento debido a las complicaciones propias de las regiones, donde los procesos llegan a ser mucho menos rápidos que en las capitales.

El inconveniente de esta situación para los damnificados de vivienda y quienes perdieron sus casas es que todavía siguen en vilo acerca de su futuro, precisamente por la incertidumbre del tema.

Incluso, hay casos insólitos de engaño en conjuntos afectados por el terremoto, por lo que las autoridades le han puesto la lupa al tema debido a nuevos problemas que puedan surgir después de una catástrofe natural que destruyó miles de edificaciones en la región cafetera.

En la misma línea, vale la pena exaltar la presencia gubernamental en esta crisis en el departamento del Chocó, que históricamente tiene dificultades económicas y que fue el epicentro del movimiento sísmico.

La presencia de De la Espriella allí ha sido constante y hasta la gobernadora chocoana afirmó que ya había recibido cuatro visitas del mandatario durante los primeros 15 días luego del temblor.

¿Cuáles fueron las ciudades más afectadas por el terremoto?

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia afectó principalmente a varias zonas urbanas y rurales ubicadas en la región del Eje Cafetero y el occidente del país.

La ciudad de Pereira registró severos daños en su infraestructura vial, afectaciones estructurales en viviendas residenciales, fallas en redes de servicios públicos y múltiples colapsos de edificaciones antiguas.

El municipio vecino de Dosquebradas sufrió agrietamientos considerables en urbanizaciones familiares, deslizamientos de tierra en laderas periféricas y emergencias operativas atendidas por los cuerpos de socorro locales.

En el departamento de Caldas, Manizales evidenció emergencias viales por desprendimiento de rocas, daños estructurales menores en colegios públicos y afectaciones parciales en redes de acueducto municipal.

Asimismo, la ciudad de Armenia concentró colapsos en techos de viviendas tradicionales, averías mecánicas en líneas eléctricas y cierres preventivos de vías principales debido al desplome de fachadas.

El municipio de Cartago, situado en el norte del Valle del Cauca, reportó graves fracturas en construcciones comunitarias, afectaciones en templos religiosos y evacuaciones preventivas de centros médicos.

Otras localidades de la región del Chocó y del Eje Cafetero sufrieron suspensión temporal del fluido eléctrico, caída de redes telefónicas e interrupciones en la movilidad intermunicipal.

Las autoridades nacionales activaron planes de contingencia urgentes, despliegue de personal asistencial, entrega de subsidios temporales y censos técnicos para evaluar la estabilidad de las infraestructuras damnificadas.

Los Comités Departamentales para la Gestión del Riesgo coordinaron la remoción de escombros, habilitación de albergues temporales y monitoreo constante de réplicas sísmicas en las zonas afectadas.

La atención prioritaria del Gobierno Nacional se enfocó en restablecer la conectividad terrestre, garantizar agua potable y brindar asistencia financiera a las familias que perdieron sus hogares.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.