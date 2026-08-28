Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima fue declarado en emergencia económica por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante su visita más reciente a esta región. De acuerdo con el mandatario, esta decisión se tomó ante la grave situación generada por los incendios forestales y el reciente terremoto, que han dejado secuelas considerables para la población, la economía y el medioambiente. En palabras del propio presidente, la declaratoria le permitirá al Gobierno Nacional utilizar herramientas extraordinarias para dar respuesta efectiva a las urgencias presentes en el Tolima. Según De la Espriella, "la emergencia económica que he decretado permitirá atender las afectaciones derivadas del terremoto" y, adicionalmente, aplicar medidas destinadas a enfrentar la crisis ambiental por los incendios.

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El balance presentado revela la magnitud de la catástrofe. Los incendios han afectado más de 50.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 28.000 son áreas agropecuarias, según los datos proporcionados durante el anuncio. Esto ha provocado que 2.660 productores se vean perjudicados directamente, con pérdidas valoradas en 134.000 millones de pesos. Por si esto fuera poco, el terremoto afectó a 44 municipios y dejó un saldo de 85 viviendas completamente destruidas junto con 3.212 viviendas averiadas, lo que agrava la presión sobre los habitantes y autoridades locales.

La declaración de emergencia económica le da luz verde al gobierno para adelantar un conjunto de medidas encaminadas a acelerar la recuperación. Dentro de estas acciones se prevé un programa especial de recuperación que abarca los frentes ambiental, productivo y de seguridad. Entre los beneficios anunciados se encuentran 343 subsidios, por 65 millones de pesos cada uno, para viviendas rurales, así como la entrega de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz que servirán para alimentar al ganado y animales afectados por el fuego.

Asimismo, los productores damnificados tendrán un alivio temporal sobre sus obligaciones bancarias: sus amortizaciones quedarán congeladas durante tres meses, mientras se activa un programa de compra de cartera especialmente enfocado en pequeños y medianos productores. Además, el Gobierno destinará 100.000 millones de pesos en proyectos productivos, orientados a la recuperación de cultivos, unidades de producción y fuentes de ingreso perdidas. De la Espriella enfatizó que su propósito va más allá de apagar los incendios: se busca “levantar nuevamente al campo tolimense y garantizar que nuestros campesinos vuelvan a producir”.

Finalmente, la estrategia incluye la creación de ‘Tolima Verde Renace’, una mesa de trabajo conjunta que sumará fuerzas técnicas, ambientales, académicas y productivas para restaurar ecosistemas, recuperar suelos y promover la reactivación del sector rural, tal como explicaron durante el anuncio. Así, la declaratoria de emergencia económica representa una respuesta integral frente a los daños inmediatos y sienta las bases para la recuperación futura del Tolima.

¿Qué significa una declaratoria de emergencia económica y cómo beneficia al Tolima?

Una declaratoria de emergencia económica permite que las autoridades cuenten con herramientas extraordinarias para abordar situaciones críticas. En el caso del Tolima, esto se traduce en la habilitación de recursos, programas de subsidios, alivios a los productores afectados y una priorización en las acciones para la recuperación ambiental y productiva, según lo detallado por el presidente Abelardo de la Espriella. Este tipo de medida facilita la adopción rápida de soluciones ante pérdidas materiales, estructurales y económicas de gran magnitud.

¿Cuáles son las principales ayudas incluidas en el plan de emergencia para el Tolima?

El paquete de ayudas anunciado incluye 343 subsidios para vivienda rural, entrega de toneladas de heno y tamo de arroz para los animales, congelamiento en amortizaciones bancarias por tres meses para los productores afectados y la destinación de 100.000 millones de pesos en proyectos productivos. Además, contempla la compra de cartera para pequeños y medianos productores y la conformación de la mesa ‘Tolima Verde Renace’ para coordinar la restauración y recuperación a mediano y largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.