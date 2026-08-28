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La Institución Educativa Oficial (IEO) Alfonso López Pumarejo alista su regreso a clases presenciales después del sismo ocurrido el 10 de agosto, hecho que puso en evidencia las condiciones estructurales de los colegios de la ciudad y desencadenó un proceso de revisión para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. De acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital y los directivos del plantel, el retorno oficial se realizará el lunes 31 de agosto, una vez establecidas rutas y compromisos definidos para garantizar la seguridad tanto de estudiantes como de docentes y personal administrativo.

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La decisión de retomar la presencialidad fue acordada en el marco de una mesa de diálogo y concertación celebrada en las propias instalaciones del colegio, espacio que reunió a actores clave como estudiantes, familias, docentes, directivos, representantes de la Personería, integrantes de las Juntas de Acción Comunal y funcionarios de la Secretaría de Educación. Según lo reportado durante este encuentro, las preocupaciones acerca de las posibles afectaciones en la infraestructura tras el movimiento telúrico impulsaron el diseño de compromisos orientados a minimizar cualquier riesgo dentro del entorno educativo.

Como resultado de ese proceso participativo, la Secretaría de Educación Distrital, junto al equipo directivo y representantes de la comunidad, definieron medidas concretas: se restringirá estrictamente el acceso a los sectores del colegio que serán intervenidos en las obras de reparación, priorizando la intervención y fortalecimiento de los muros perimetrales, según explicó Edison Vargas, arquitecto de la Subsecretaría de Planeación Sectorial. Además, se reorganizarán los descansos escolares por turnos, permitiendo así una mejor distribución de los estudiantes y el aprovechamiento seguro de las áreas habilitadas.

Sara Mercedes Rodas Soto, secretaria de Educación Distrital, reafirmó que este regreso presencial implica la verificación constante del cumplimiento de las medidas de precaución. Por su parte, Mónica López Castro, subsecretaria de Calidad Educativa, destacó el valor del compromiso de la comunidad y la importancia de contar con entornos escolares seguros para el adecuado desarrollo académico y personal de los estudiantes.

La tranquilidad también llegó a los hogares: Lady Mayerly Díaz, representante de los acudientes ante el Consejo Directivo, subrayó que el compromiso asumido por la administración brinda confianza para enviar nuevamente a los niños a clases. Fede Michelle Ordóñez, personera estudiantil, validó las acciones tomadas y comunicó oficialmente que la presencialidad se restablecerá el 31 de agosto, bajo estrictos lineamientos logísticos y de seguridad. La Administración Distrital ha enfatizado la necesidad de acatar las zonas delimitadas y las nuevas directrices para asegurar que las aulas sigan siendo espacios de bienestar y protección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad para el regreso presencial en el IEO Alfonso López Pumarejo?

Entre las acciones acordadas para este regreso presencial se encuentra la restricción estricta del acceso a las zonas afectadas del colegio y la intervención prioritaria de los muros perimetrales. Asimismo, se implementarán descansos organizados por turnos para controlar la distribución de estudiantes en áreas consideradas seguras. Estas decisiones se tomaron durante una mesa de concertación que reunió a diversas instancias de la comunidad educativa y funcionarios distritales.

¿Cómo garantiza la Secretaría de Educación Distrital la seguridad en los planteles luego del sismo?

La Secretaría de Educación Distrital vigilará de manera constante el cumplimiento de las medidas preventivas y los compromisos adquiridos tras el sismo. Además, ha involucrado a representantes estudiantiles, docentes, acudientes y autoridades locales para construir respuestas consensuadas y basadas en el diálogo, priorizando así la protección y la confianza de la comunidad educativa en el retorno a la presencialidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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