Por: Noticiero 90 minutos

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La reforma pensional en Colombia avanza tras el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ratificó la validez de la Ley 2381 y despejó el camino para que el nuevo sistema de pensiones comience a regir en los próximos años. Dentro de este panorama, las mujeres aparecen como uno de los sectores que más atención deben prestar, especialmente frente a los cambios en el número de semanas cotizadas y a los artículos relacionados con maternidad que aún enfrenta debates en el Congreso, según detalló Marcelo Duque, director de 'Cómo me pensiono' y especialista en temas pensionales.

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De acuerdo con Duque, las nuevas reglas del sistema se aplicarían a partir del 1 de abril de 2027. No obstante, esta fecha es válida únicamente para quienes no estén cobijadas por el régimen de transición. Por ello, el experto insiste en la importancia de analizar de forma individual cada caso y no tomar decisiones basadas en experiencias ajenas, pues cada historia laboral tiene particularidades propias.

En el caso concreto de las mujeres, uno de los puntos más relevantes radica en el número de semanas cotizadas. Aquellas que, al momento de entrar en vigor la reforma, no hayan alcanzado las 750 semanas —el equivalente a aproximadamente 15 años de trabajo formal y cotización— deberán estar especialmente atentas a las nuevas disposiciones. Es fundamental que revisen con detalle su historia laboral para saber con exactitud cuántas semanas llevan cotizadas.

Además, persiste la incertidumbre sobre la reducción de semanas por maternidad, ya que el Congreso debe decidir si aprueba la propuesta de restar 50 semanas por hijo hasta un máximo de tres. Este artículo, que ayudaría a que más mujeres accedan a una pensión con menos tiempo de cotización, aún no ha sido aprobado en firme y permanece bajo revisión legislativa.

Sin embargo, Duque tranquiliza a quienes ya están pensionadas o hayan hecho un traslado válido de un fondo privado a Colpensiones: sus derechos adquiridos no serán alterados y no tendrán cambios en sus condiciones actuales. Aun así, recomienda consultar periódicamente la historia laboral, asegurarse de que cada aporte esté bien registrado y buscar asesoría antes de tomar decisiones sobre un eventual traslado de fondos.

En resumen, anticiparse a las novedades de la reforma y conocer con precisión las semanas cotizadas serán claves para planificar de manera eficaz el futuro pensional. Evitar improvisaciones y contar con información clara permitirá a las mujeres enfrentar estos cambios sin sobresaltos.

¿Cuántas semanas cotizadas necesitarán las mujeres con la reforma pensional?

Según la información revelada, las mujeres deberán haber cotizado al menos 750 semanas, lo que equivale a aproximadamente 15 años de trabajo formal, para cumplir con uno de los requisitos principales del nuevo sistema pensional una vez entre en vigencia la reforma.

¿Cómo afecta la reforma pensional a las mujeres con hijos?

Una de las propuestas de la reforma busca reducir 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres, permitiendo así a las mujeres disminuir el tiempo requerido para acceder a la pensión. Sin embargo, este punto aún está pendiente de debate y aprobación en la Cámara de Representantes, por lo que es fundamental seguir de cerca sus avances.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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