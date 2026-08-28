Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, titulado por el Ejecutivo como el ‘Presupuesto de la Verdad’, cuyo monto asciende a $634,9 billones. Esta cifra marca un crecimiento significativo de aproximadamente $59,3 billones en comparación con el proyecto de $575,6 billones presentado por la administración anterior y que fue devuelto por las comisiones económicas del Congreso, de acuerdo con información publicada por El Diario.

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Según datos del Gobierno y la Cámara de Representantes, el presupuesto de 2027 se distribuirá en tres grandes componentes: el 62 % se destinará a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión. El servicio de la deuda pública se confirma así como uno de los rubros más relevantes y representa una fuerte presión sobre las finanzas del país. Además, el proyecto incorpora recursos para distintas obligaciones que, según el Ministerio de Hacienda, no habían sido plenamente financiadas en la propuesta anterior. En ese sentido, se asignan $6,5 billones para pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $0,7 billones para universidades públicas y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El Ministerio de Hacienda subraya que el aumento en el presupuesto está directamente relacionado con el mayor costo que representa el pago de la deuda pública, el cual alcanza cerca del 24 % del total. Esta carga financiera ha sido identificada por el Ejecutivo como uno de los principales desafíos actuales. Además, la reformulación del presupuesto responde, en parte, a las necesidades de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, obligando a incluir recursos para la atención de la emergencia y la recuperación nacional.

No obstante el incremento del presupuesto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha asegurado que el Ejecutivo implementará medidas de austeridad que incluyen una reducción de gastos por $17,5 billones en compras de bienes, servicios y otras inversiones no consideradas prioritarias. También se anunció el Plan Rescate de la Economía, que busca contener el aumento del gasto y reducir gradual y progresivamente el déficit fiscal, a través de recortes y aplazamientos en distintas líneas de gasto público.

Tras la entrega formal, el trámite legislativo empieza de nuevo: los congresistas deberán estudiar, modificar y debatir la propuesta en comisiones económicas y en sesiones plenarias tanto del Senado como de la Cámara. La Cámara confirmó la cifra oficial: $634.952.040.871.099. Ahora, el debate en el Congreso girará en torno a la pregunta de cómo financiar este presupuesto más alto mientras el Gobierno promete reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad fiscal, un reto central en la agenda económica del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuirá el Presupuesto General de la Nación para 2027?

La estructura del presupuesto contempla un 62 % para funcionamiento, 24 % para el servicio de la deuda y 14 % para inversión, según datos del Gobierno y la Cámara de Representantes. Esta distribución refleja el peso de las obligaciones del país y los retos para cubrir gastos fundamentales como pensiones, salud, salarios públicos y educación.

¿Qué significa el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) mencionado en el presupuesto?

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es un instrumento financiero usado por el Gobierno para moderar las variaciones de los precios de los combustibles y evitar alteraciones bruscas para los consumidores. En el presupuesto de 2027, se asignan $9,6 billones a este fondo para garantizar su funcionamiento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.