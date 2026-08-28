Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense mantiene una posición central en la economía de Colombia, pese a que el peso colombiano es la moneda oficial. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, una gran parte de las operaciones de comercio exterior, inversiones internacionales y transacciones financieras dependen del comportamiento de la divisa norteamericana. Esto significa que cualquier cambio en la cotización del dólar tiene consecuencias directas en distintos sectores del país, desde el ámbito empresarial hasta las finanzas de los consumidores comunes.

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Uno de los aspectos clave a resaltar es la función del dólar como referente para las exportaciones e importaciones colombianas. Colombia exporta productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, los cuales son negociados habitualmente en dólares en los mercados globales. Según el mismo portal de noticias, cuando el dólar se fortalece frente al peso colombiano, los exportadores obtienen más pesos por cada dólar que ingresa, lo que representa un beneficio para estos sectores. Sin embargo, la situación varía en lo relacionado con las importaciones; la mayoría de los bienes importados, como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales, se compran en dólares. Así, cuando el valor de la moneda norteamericana se incrementa, estos productos tienden a subir de precio, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Este fenómeno tiene, además, efectos en el costo de vida. Cuando la tasa de cambio es alta, los productos importados se encarecen y algunas empresas trasladan ese aumento de costos a los consumidores finales. Esto se refleja en precios más altos para electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos y también en algunos alimentos que dependen de insumos extranjeros. Por otro lado, los viajes internacionales se vuelven menos accesibles para los colombianos cuando el dólar sube.

El precio del dólar opera, por tanto, como un termómetro para inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Una tasa de cambio estable fomenta la confianza, mientras que las fluctuaciones fuertes pueden provocar incertidumbre. Según la última información, hoy viernes la tasa de cambio es de 1 dólar por 3.144,28 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la subida del dólar a la economía doméstica en Colombia?

La subida del dólar impacta directamente el presupuesto de los hogares colombianos, ya que incrementa los precios de productos importados como electrodomésticos, tecnología y algunos alimentos. Además, los viajes al extranjero se encarecen y la inflación puede aumentar, afectando el costo de vida general.

¿Por qué el comercio internacional de Colombia depende del dólar?

El comercio internacional colombiano depende del dólar porque los principales productos de exportación, como el petróleo y el café, se negocian en esa moneda. Asimismo, las importaciones de bienes y servicios suelen pagarse en dólares, lo cual vincula estrechamente la economía colombiana a la cotización de esta divisa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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