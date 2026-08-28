La fuerte valorización del peso colombiano está golpeando a los sectores exportadores, especialmente al café y las flores, que reciben menos ingresos en pesos pese a mantener o aumentar sus ventas internacionales.

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La tasa representativa del mercado (TRM) cayó 23,05% en un año, al pasar de $4.004,51 a $3.081,67, reduciendo los recursos que reciben las empresas por cada dólar exportado.

En el café, el impacto ya se refleja en el precio interno de referencia. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el valor de una carga de 125 kilogramos cayó 26,22%, de $3.063.000 a $2.260.000, una reducción de $803.000.

El sector enfrenta además mayores costos laborales y operativos, entre ellos el aumento del salario mínimo, generando un efecto de menores ingresos y mayores gastos.

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Los exportadores han recurrido a herramientas como contratos forward y seguros cambiarios para disminuir la exposición a nuevas variaciones del dólar. También buscan proteger el valor del café colombiano mediante una mayor calidad que permita conservar los diferenciales de precio en los mercados internacionales.

En el caso de las flores, el panorama también es complejo. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Colombia exportó 5,9% más volumen que en el mismo periodo de 2025, pero el valor de las ventas cayó 7,9%. Se enviaron 6.445 toneladas adicionales, pero los ingresos bajaron de US$890 millones a US$819 millones, es decir, US$71 millones menos.

A la presión cambiaria se suma un arancel de 12,5% aplicado desde julio de 2026 a las flores colombianas que ingresan a Estados Unidos, principal destino de estas exportaciones. Además, los costos laborales representan cerca de 55% del costo de producción.

La combinación de peso fuerte, mayores costos y aranceles reduce los márgenes y amenaza la competitividad de dos sectores clave para las exportaciones y el empleo rural del país.

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