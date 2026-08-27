Por: EL PILON SA

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La reciente y pronunciada caída del dólar en Colombia fue abordada por Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, en la 60 Convención Bancaria organizada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) en Cartagena. A comienzos de año, la divisa estadounidense se situaba en torno a 3.757 pesos, pero ha venido descendiendo de manera sostenida hasta ubicarse, en los últimos días de agosto, entre 3.100 y 3.120 pesos. Esta marcada disminución representa una caída cercana a 639 pesos, lo que equivale a aproximadamente un 17 % en lo que va de 2026, según datos presentados durante el evento.

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Villar detalló que, aunque suene paradójico, uno de los factores que ha fortalecido al peso colombiano es el elevado déficit fiscal del sector público. Explicó que, en economías como la colombiana —que mantienen un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones y conservan el acceso al financiamiento externo—, el déficit fiscal puede traducirse en un mayor ingreso de recursos foráneos. El gerente señaló: “Paradójicamente, creo que este fenómeno se relaciona de manera importante con el fuerte déficit fiscal que tiene hoy el sector público colombiano. Digo que eso es paradójico porque el déficit fiscal podría convertirse en fuente de presiones a la devaluación y no a la revaluación de la moneda”.

El directivo del Banco de la República argumentó que el Estado puede financiarse colocando bonos en los mercados internacionales y, además, los inversionistas extranjeros tienen la posibilidad de comprar títulos de deuda pública denominados en pesos. Estas transacciones aumentan la oferta de divisas en el mercado local, lo que impulsa la apreciación del peso colombiano. A este contexto, Villar sumó la reciente mejora en la percepción de riesgo sobre el país, alimentada por anuncios del Gobierno relacionados con la intención de ajuste fiscal y políticas económicas orientadas a fortalecer el sector privado. Este ambiente ha incentivado el arribo de capitales extranjeros, que al convertirse en pesos tienden a llevar la tasa de cambio hacia abajo.

Otro elemento subrayado por Villar son las tasas de interés: las presiones inflacionarias derivadas del déficit fiscal y del incremento del salario mínimo obligan al Banco de la República a mantener las tasas en niveles superiores a los de otros mercados. Esto vuelve los activos colombianos más atractivos y favorece el ingreso de recursos externos. Asimismo, mencionó que disposiciones del anterior Gobierno, como el requerimiento a los fondos de pensiones para repatriar inversiones mantenidas en el exterior, han provocado una mayor oferta de dólares en el mercado, reforzando la tendencia a la revaluación de la moneda nacional.

No obstante, Villar destacó que el Banco de la República dispone de un margen limitado para intervenir de forma sostenida sobre estos movimientos, debido a la naturaleza volátil de la tasa de cambio real. Finalmente, explicó que este fortalecimiento del peso puede resultar beneficioso para los consumidores de bienes importados y ayudar a contener la inflación, aunque implica retos importantes para los exportadores y sectores productivos por la pérdida de competitividad en los mercados internacionales.

¿Por qué ha caído tanto el precio del dólar en Colombia durante 2026?

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Leonardo Villar en la Convención Bancaria de Asobancaria, la caída del dólar obedece a una combinación de factores como el elevado déficit fiscal del sector público, la confianza de inversionistas internacionales ante las señales de ajuste fiscal y políticas favorables para el sector privado, tasas de interés elevadas que hacen atractivos los activos colombianos, y disposiciones que incrementaron la oferta de divisas, como la repatriación de inversiones por parte de fondos de pensiones.

¿Cómo afecta la apreciación del peso colombiano a la economía y los exportadores?

De acuerdo con el gerente del Banco de la República, la revaluación de la moneda nacional puede beneficiar a quienes compran productos y servicios en el exterior y contribuye a moderar algunas presiones de inflación interna. Sin embargo, también representa un desafío para los exportadores y sectores productivos que deben competir en mercados internacionales, ya que un peso fuerte puede reducir su competitividad frente a productos de otros países.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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