Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Tras el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, la Alcaldía de Cali tomó la decisión de implementar medidas para proteger a la ciudadanía de posibles abusos, en respuesta a múltiples denuncias sobre alzas excesivas en los precios de arriendos y materiales de construcción. Conforme a lo informado por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, se procedió a la instalación de carpas de atención integral en las zonas más perjudicadas por el evento sísmico, buscando orientar y asistir a los ciudadanos que se sintieron afectados por situaciones irregulares relacionadas con la especulación de precios.

Sigue a PULZO en Discover

En estos puntos de atención, conocidos como carpas azules, los funcionarios públicos ofrecen asesoría legal y apoyo a quienes deseen denunciar aumentos desproporcionados. Además, brindan información sobre la normativa de propiedad horizontal y detalles sobre los derechos de los consumidores. Según declaraciones de Claudia Duque, contratista de la Oficina de Protección al Consumidor, aunque el mercado inmobiliario colombiano se basa en el modelo de libre comercio, regulado por la oferta y la demanda, existen reglas específicas para los arriendos, que deben calcularse tomando como referencia el valor comercial del inmueble. Como explicó Duque, esto busca evitar la especulación de los precios, sobre todo en el contexto de una emergencia, por lo que cada denuncia recibida será evaluada de manera particular y detallada.

La administración local habilitó seis carpas distribuidas en diferentes sectores de la ciudad; a ellas pueden acudir las personas afectadas para realizar sus denuncias o recibir asesoría. También está disponible la atención presencial en la Oficina de Protección al Consumidor, ubicada en el segundo piso de la Casa de Justicia Centro, en la Avenida 2Nt #8N, diagonal al CAM. Adicionalmente, se creó un canal digital a través del portal web de la Alcaldía de Cali, con una sección PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), donde es posible rellenar un formulario y anexar pruebas documentales que respalden la situación. El reporte oportuno y documentado permite a las autoridades tomar medidas y salvaguardar la estabilidad de las familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los canales oficiales para denunciar alzas injustificadas en arriendos y materiales en Cali?

Los ciudadanos que consideren que han sido afectados pueden dirigirse a cualquiera de las seis carpas instaladas en la ciudad, acudir personalmente a la Oficina de Protección al Consumidor en la Casa de Justicia Centro o usar el portal web de la Alcaldía de Cali en la sección PQRSD para presentar sus denuncias y adjuntar pruebas.

¿Cómo se regulan los incrementos de arriendo en Colombia tras una emergencia?

Según la Oficina de Protección al Consumidor, aunque existe un modelo de libre comercio basado en la oferta y demanda, los arrendamientos cuentan con límites definidos según el valor comercial del inmueble, para evitar especulación, especialmente durante situaciones de emergencia. Cada caso denunciado es revisado individualmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.