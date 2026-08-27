Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali entregó una actualización detallada sobre el impacto que ha dejado el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, presentando cifras oficiales hasta el 26 de agosto de 2026 a las 4:00 de la tarde. Este informe incorpora una nueva metodología para hacer un seguimiento más preciso en la etapa de estabilización y recuperación que afronta actualmente la ciudad, recopilando información de los organismos encargados y refinando la clasificación de los daños y necesidades.

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Según el reporte oficial conocido, 22.189 personas han sido registradas como damnificadas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Además, se han identificado los daños en 31.999 familias gracias al Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE), permitiendo focalizar la ayuda y priorizar acciones de respuesta. En cuanto a la infraestructura, el Distrito informó que se realizaron visitas técnicas especializadas a 1.198 edificaciones, que permitieron diagnosticar las condiciones específicas tras el movimiento telúrico. De estas, 24 construcciones presentan colapso total y 365 han sufrido colapso parcial, según la información suministrada por el Distrito. El nuevo conteo solo toma en cuenta evaluaciones especializadas, motivo por el cual el número de edificaciones visitadas pasó de 1.412 a 1.198 tras aplicar la metodología actualizada.

En el análisis de habitabilidad, 312 edificaciones han sido catalogadas como habitables, 543 como no habitables —es decir, no se puede residir allí— y 315 presentan uso restringido, de acuerdo con las autoridades locales. En cuanto a las personas desaparecidas, el reporte indica que aún se busca a 22 individuos, proceso liderado por la Cruz Roja Colombiana, que valida la información junto a entidades como Medicina Legal y las familias afectadas. Este número podría modificarse en la medida en que avanza la verificación de los casos.

Sobre las víctimas mortales, Medicina Legal comunicó la entrega oficial de los cuerpos de las 154 personas fallecidas a sus familias, cerrando ese proceso doloroso. En lo referente a los heridos, 149 personas permanecen en atención o seguimiento dentro de la red de salud, mientras que 1.354 ya recibieron el alta médica, tras una validación que partió de un estimado inicial de 1.657 heridos. En materia de ayuda humanitaria, se han distribuido 447,5 toneladas de asistencia y gestionado alojamiento temporal para 437 personas. Asimismo, 1.100 miembros del personal de atención y rescate permanecen activos en las acciones que buscan la recuperación total de la ciudad.

El balance de animales de compañía también fue incluido: 36 fallecieron, 410 fueron reportados como desaparecidos, 227 rescatados y 110 entregados en adopción, sumando otra dimensión de esta emergencia que ha afectado a las familias caleñas.

¿Cuántas familias han sido identificadas con daños tras el sismo en Cali?

De acuerdo con el informe oficial de la Alcaldía de Cali, a través del Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE) se identificaron daños en 31.999 familias, permitiendo así priorizar la atención y ayuda a quienes sufrieron mayores afectaciones luego del movimiento telúrico del 10 de agosto.

¿Qué significa uso restringido en edificaciones evaluadas por daños del sismo?

La denominación 'uso restringido' hace referencia a edificaciones que, tras la evaluación técnica especializada, pueden ser utilizadas solo bajo ciertas condiciones y no permiten una ocupación plena o segura. Esto implica restricciones específicas para proteger la integridad de los ocupantes mientras se determina una solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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