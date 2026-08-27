Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La emergencia ambiental continúa afectando a Cundinamarca, donde el fuego no da tregua. Durante la jornada del miércoles 26 de agosto, el departamento registró incendios forestales en 10 municipios, según información entregada por la Delegación Departamental de Bomberos. En total, fueron reportados 11 incendios en esa fecha, de los cuales ocho surgieron ese mismo día. Al cierre del miércoles, dos focos permanecían activos, mientras que siete fueron controlados y logrados contener sus avances.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el balance presentado por Bomberos, las zonas con incendios activos incluían Tolemaida, en Nilo, así como la vereda Manoa Alto, ubicada en el municipio de Guayabal de Síquima. Mientras tanto, se mantenían en proceso de control otras emergencias en municipios como Caparrapí, Bituima, Útica, Guayabal de Síquima y Bojacá. Además, la Delegación de Bomberos confirmó que varios focos ya habían sido extinguidos en veredas y municipios como Nochote de Travesías y Yacopí La Grande (en Yacopí), Santa Bárbara (en Bojacá), Ciudad Verde (en Soacha), El Carbón (en Pacho), y en los kilómetros 53 y 54 de la vía principal en la jurisdicción de Viotá.

El informe oficial reportó un saldo provisional de 11 incendios y 105 hectáreas afectadas. Sin embargo, Bomberos advirtió que la cifra podría aumentar, puesto que algunos focos activos podrían haber impactado más territorio del inicialmente estimado. Esta información forma parte de un informe que está sujeto a actualizaciones a medida que avanzan las labores de evaluación y atención de los organismos encargados.

Un caso destacable fue el incendio en Mondoñedo, jurisdicción de Bojacá y Mosquera. Allí trabajaban alrededor de 75 personas para controlar el fuego según lo señaló la Gobernación de Cundinamarca. Debido a la complejidad del terreno montañoso, la propagación hacia áreas sensibles mantiene en alerta a las autoridades, especialmente en zonas adyacentes a instalaciones de la Industria Militar Colombiana (Indumil), donde se reforzaron las acciones preventivas.

En el operativo participaron unidades de Bomberos de varios municipios (Mosquera, Bojacá, Soacha, Cota y Funza), además de la Policía, ambulancias, Empresas Públicas de Cundinamarca, y equipos provenientes de Facatativá, Tenjo y Madrid. Integrantes de la Defensa Civil se sumaron a los esfuerzos en Soacha y Bojacá.

Para coordinar estas acciones, Mosquera activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permite una gestión articulada de recursos y seguimiento a la emergencia, trabajando de la mano con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y los diferentes organismos presentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos municipios de Cundinamarca están afectados por los incendios forestales?

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos, al menos 10 municipios de Cundinamarca reportaron incendios forestales durante la jornada del 26 de agosto, evidenciando la magnitud de la emergencia en el departamento.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su importancia durante emergencias?

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) es una instancia de coordinación que permite a diferentes entidades y organismos gestionar recursos y acciones durante situaciones de emergencia, como incendios forestales. Su función es asegurar la colaboración y el seguimiento efectivo para controlar las emergencias de manera eficiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.