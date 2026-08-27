Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia se enfrenta a una nueva emergencia ambiental, marcada por la persistencia de numerosos incendios forestales en diferentes regiones del país. De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a las 6:00 de la mañana del 27 de agosto de 2026 se registraban 21 incendios forestales activos en cinco departamentos, mientras que otros dos ya habían podido ser controlados. Este panorama ha encendido las alarmas de las autoridades y ha exigido una rápida respuesta por parte de los organismos de socorro.

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El departamento de Tolima es el más afectado, concentrando 11 incendios activos. Tras él, se ubican Nariño con cinco incendios, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con uno solo. En Tolima, las emergencias se centran en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira, Purificación y Carmen de Apicalá. Según la UNGRD, en estas zonas trabajan de forma coordinada organismos de socorro y autoridades para evitar que los incendios sigan extendiéndose.

La afectación en Tolima es significativa, pues más de 27.000 hectáreas han resultado dañadas, impactando especialmente cultivos, zonas boscosas y la actividad ganadera. Los incendios tienen consecuencias ambientales y económicas importantes para las comunidades locales, que ven comprometidos sus medios de vida.

Frente a esta coyuntura, los organismos de emergencia mantienen activos cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Ejército y equipos especializados. Se ha requerido apoyo adicional para las zonas de difícil acceso. En algunos casos, se han desarrollado operaciones aéreas con helicópteros equipados con sistemas de descarga de agua. Con estos esfuerzos, se logró controlar los incendios de Policarpa, Nariño, y Venadillo, Tolima.

Las condiciones climáticas actuales —especialmente las altas temperaturas y la sequedad del ambiente— dificultan el trabajo de las autoridades y facilitan la propagación del fuego. Por eso, la UNGRD mantiene el estado de alerta en municipios como Falan, Santa Isabel, Valle de San Juan y Purificación, todos ellos en Tolima. Además, existen denuncias por presuntas acciones intencionales tras algunos focos, aunque las investigaciones están en curso para esclarecer los hechos.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de evitar quemas, reportar de inmediato cualquier señal de incendio y seguir las recomendaciones oficiales por el bienestar colectivo. El monitoreo de la emergencia seguirá estrictamente, con la posibilidad de ampliar el despliegue de recursos si la situación así lo requiere.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por los incendios forestales en Colombia?

Según la UNGRD, Tolima se encuentra a la cabeza con el mayor número de incendios activos, totalizando 11 emergencias. Esta región es seguida por Nariño, con cinco incendios, y luego Cundinamarca y Valle del Cauca, con dos cada uno. Huila completa la lista con un incendio activo. Esta información permite visualizar dónde es más crítica la atención de recursos y la respuesta estatal.

¿Por qué el clima actual favorece la propagación de los incendios forestales?

Las condiciones meteorológicas juegan un papel crucial en la expansión de los incendios. La ausencia de lluvias, junto con las altas temperaturas y la baja humedad, crea un ambiente propicio para que el fuego se extienda rápidamente, según lo advierte la UNGRD. Estas variables naturales dificultan las labores de contención y representan un desafío adicional para los equipos de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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