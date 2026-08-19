Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El próximo 24 de agosto se llevará a cabo la audiencia preliminar en la que la Fiscalía General de la Nación formulará cargos en el caso de la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que falleció el 13 de febrero de 2026 mientras esperaba el tratamiento necesario para su hemofilia. Esta investigación se adelanta bajo la figura de presunto homicidio culposo, en razón de posibles fallas en la prestación del servicio de salud y la aparente omisión de quienes debían garantizar y vigilar la atención del menor, según informó El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

La imputación inicial recaerá en el médico que atendió a Kevin el 27 de enero de 2026, pues de acuerdo con la Fiscalía, este no habría ordenado el suministro inmediato del medicamento Emicizumab, esencial conforme a los protocolos médicos para la hemofilia. Además, serán imputados el exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, y el exauditor Nelson Ramírez Plaza, por presuntas fallas en la gestión para garantizar el medicamento y en la designación del auditor del caso. De igual forma, las exfuncionarias Jessika Pala Triana Sahastuy y Diana Macela Caballero Arias deberán responder por su papel en el seguimiento al paciente.

La acción de la Fiscalía se suma a los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación, que el 17 de marzo concluyó, en un informe de ocho páginas citado por El Espectador, que la muerte del menor fue consecuencia directa de la negligencia de la Nueva EPS. El informe sostiene que la EPS no aseguró la entrega oportuna del Emicizumab, lo que resultó fatal para Kevin. Se reveló que el niño dejó de recibir su dosis durante dos meses, aun cuando la prescripción médica indicaba su aplicación cada 28 días.

Kevin estaba afiliado al régimen subsidiado a través de la Nueva EPS. La última dosis fue administrada por la IPS Medicarte el 14 de diciembre de 2025; no obstante, debido a una deuda superior a 8.383 millones de pesos de la EPS con la IPS, el suministro se suspendió y Medicarte terminó su contrato a fin de año. El menor fue trasladado a la IPS Integral Solutions desde el 16 de enero de 2026, pero tampoco recibió el medicamento porque la EPS no giró los recursos ni envió la historia clínica. Así, entre enero y febrero, no hubo prestador activo que garantizara la continuidad del tratamiento.

La Procuraduría recalcó que la Nueva EPS, como garante del aseguramiento en salud, omitió sus obligaciones, afectando irreversiblemente la vida de Kevin, un menor que, por su condición y pertenencia al régimen subsidiado, era sujeto de especial protección constitucional. El informe también cuestionó el traslado del menor de Huila a Bogotá tras el accidente, señalando que el procedimiento expuso al niño a riesgos adicionales por las dificultades de la red y el cierre de servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fallas en la atención médica provocaron la muerte de Kevin Arley Acosta Pico?

El caso revela que la principal falla fue la interrupción de la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia de Kevin, durante dos meses. Las investigaciones de la Procuraduría y las actuaciones de la Fiscalía señalan también omisiones graves en el seguimiento y gestión por parte de la Nueva EPS y del personal encargado, así como problemas administrativos derivados del no pago a las instituciones de salud (IPS), que impidieron que el menor accediera al tratamiento prescrito en los tiempos requeridos.

¿Por qué la Procuraduría responsabiliza a la Nueva EPS en la muerte del menor con hemofilia?

La Procuraduría señala que la Nueva EPS incumplió su obligación de garantizar la continuidad y oportunidad del tratamiento médico de Kevin, lo que fue central en el desenlace fatal. La entidad no resolvió deudas con las IPS que suministraban el medicamento, no formalizó el traslado a un nuevo prestador ni facilitó la documentación clínica necesaria, lo que dejó al menor sin atención médica en un periodo crítico para su salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.