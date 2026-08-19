Por: Portal Bogotá

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Bogotá refuerza su compromiso por el cuidado del agua a través de una estrategia pedagógica innovadora que ahora llega a la televisión nacional. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lanzó la serie ‘Renacua y los Guardianes del Agua’, producto de una apuesta que busca generar conciencia sobre la importancia del recurso hídrico entre los ciudadanos, especialmente tras los retos recientes de la ciudad en materia de abastecimiento.

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De acuerdo con la gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, la serie, que se estrenó este fin de semana en Canal Uno, muestra cómo el agua enfrenta amenazas de villanos que intentan secar la ciudad, mientras Renacua y su grupo de Guardianes defienden el ciclo vital del agua, desde los páramos hasta el alcantarillado. La producción consta de ocho capítulos, en los que Renacua y su ‘parche’ acompañan el viaje del agua, evidenciando tanto los retos ecológicos como las dificultades técnicas que enfrenta la EAAB en su tarea diaria de llevar el servicio hídrico a más de 10 millones de habitantes.

A lo largo de la trama, los Guardianes del Agua luchan contra villanos como ‘Sequedón’, ‘Fugax’, ‘Don Gérmenes’ y ‘CriptoSed’, que representan los principales problemas para el uso adecuado del agua. A través de estos personajes se exponen y cuestionan malos hábitos recurrentes en el uso del recurso, promoviendo comportamientos responsables en el día a día de los espectadores.

Renacua surgió originalmente durante el racionamiento que Bogotá vivió entre 2024 y 2025, cuando el equipo creativo de la EAAB y Piragna Animación decidieron dar una identidad a la campaña de ahorro. A este personaje se sumaron figuras como Candino, un cóndor de los Andes; Benny, el venado de Chingaza; Colibrithany, una colibrí mensajera; Roloso, el oso de anteojos; y Frailejón Augusto, todos símbolos de nuestro entorno natural.

Según Natasha Avendaño, esta nueva manera de comunicarse con la ciudadanía, mediante mensajes claros y atractivos, ha sido clave para que Bogotá mantenga un consumo responsable del agua. Actualmente la capital consume cerca de 17,3 metros cúbicos por segundo, cifra similar a la registrada en 2023, pero ahora con el ingreso de 120.000 usuarios adicionales. De esta forma, la EAAB busca consolidar la buena cultura del agua lograda y sostener el mensaje de cuidado a futuro, motivando a grandes y chicos a sumarse como guardianes del recurso hídrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la serie 'Renacua y los Guardianes del Agua' en Bogotá?

La serie busca sembrar conciencia sobre el ahorro y cuidado responsable del agua, mostrando aventuras educativas donde personajes representan los retos y amenazas al ciclo del recurso hídrico. Así, se pretende fortalecer la cultura ciudadana frente al uso responsable del agua, especialmente en el contexto de la reciente crisis de racionamiento vivida en Bogotá, según lo explicado por la EAAB.

¿Cómo ha impactado la estrategia de la EAAB en el consumo de agua en Bogotá?

De acuerdo con la gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la estrategia pedagógica, sumada a campañas y personajes como Renacua, ha contribuido a mantener el promedio de consumo en la ciudad, incluso con un incremento de usuarios. Actualmente, el consumo se mantiene en 17,3 metros cúbicos por segundo, lo que evidencia la efectividad de los mensajes y acciones de la EAAB para promover hábitos de ahorro en la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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