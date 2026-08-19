Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara ante posibles emergencias sísmicas con iniciativas orientadas a la reducción de riesgos y fortalecimiento de la cultura preventiva en su ciudadanía. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) extendió una invitación a todas las personas interesadas a participar en una charla virtual sobre acciones de prevención y respuesta ante eventos sísmicos en la ciudad, de acuerdo con información oficial compartida en los canales digitales de la entidad. La actividad se llevará a cabo el jueves 20 de agosto en modalidad virtual, utilizando la plataforma Google Meet, y está abierta a quienes desean saber cómo actuar y tomar decisiones oportunas en caso de un temblor o terremoto en Bogotá.

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Durante la invitación publicada en la red social X por el IDIGER (@IDIGER), se precisan los detalles de la reunión: la charla está dirigida especialmente a ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital y busca fortalecer el conocimiento colectivo frente a escenarios de riesgo sísmico. Esta actividad hace parte de las estrategias educativas del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, con el propósito de incrementar la capacidad de reacción de los capitalinos ante emergencias naturales.

Además de este conversatorio virtual, el IDIGER ofrece múltiples oportunidades de formación y recursos pedagógicos destinados a diversos públicos, para que puedan gestionar su propia seguridad en el hogar, en el trabajo y en otros espacios frecuentes. Entre los materiales disponibles, destaca el curso de primer respondiente, que enseña a cualquier ciudadano a actuar correctamente en situaciones como incendios, accidentes, temblores, terremotos y urgencias médicas mientras espera la llegada de la ayuda institucional.

Otro recurso clave es el curso de voluntarios por Bogotá, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que capacita a los participantes para responder de manera autónoma y solidaria, tanto individual como colectivamente, ante emergencias donde la ayuda oficial podría tardar en llegar. Asimismo, el IDIGER ha desarrollado ejercicios de simulación de daños en viviendas después de un sismo, con el objetivo de que los ciudadanos identifiquen situaciones de riesgo y aprendan a implementar medidas correctivas en sus hogares. Para profundizar, IDIGER dispuso estos cursos y simulaciones en sus plataformas digitales, como lo confirma la información publicada en su página web y redes sociales.

Por último, la entidad distrital brinda orientación sobre cómo identificar señales de alarma tras un sismo y cuándo es preciso acudir a un servicio de urgencias, buscando minimizar consecuencias y garantizar la protección de las personas afectadas.

¿Qué acciones recomienda el IDIGER en Bogotá ante el riesgo sísmico?

Según la información oficial publicada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las principales acciones recomendadas incluyen fortalecer los conocimientos sobre prevención, participar en cursos como el de primer respondiente y el de voluntarios por Bogotá, y tomar parte en charlas y ejercicios de simulación para identificar condiciones de riesgo y establecer medidas de reducción de daños en caso de sismo.

¿Dónde encontrar cursos y materiales del IDIGER sobre gestión de riesgos en sismos?

De acuerdo con los canales informativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), los interesados pueden acceder a cursos, simulaciones y otros recursos pedagógicos a través de sus plataformas digitales y página web oficial. Allí se ofrecen contenidos gratuitos para fortalecer la capacidad de respuesta y el conocimiento sobre gestión de riesgos, enfocados tanto en el hogar como en el entorno laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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