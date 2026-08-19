Un video que circula en redes ha causado cuestionamientos sobre un procedimiento llevado a cabo por varios uniformados de la Policía en el sector de Suba Rincón, en Bogotá.

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En la grabación se observa a los policías ingresando a una vivienda y posteriormente sacando del inmueble a un joven, aparentemente por la fuerza. Las imágenes han llamado la atención debido a que, de acuerdo con la información preliminar conocida, no se ha establecido públicamente cuál fue el motivo de la intervención ni si existía una orden judicial que autorizara el ingreso o la captura

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El material audiovisual permite observar parte del procedimiento, pero por sí solo no permite establecer qué ocurrió antes de la llegada de los uniformados ni cuáles fueron las circunstancias que motivaron su actuación.

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Tampoco se conoce, hasta el momento, si el joven estaba siendo requerido por alguna autoridad, si existía una orden de captura vigente o si los policías actuaron bajo alguna de las circunstancias que contempla la ley para ingresar a un inmueble sin una orden judicial.

#ATENTOS. Video registra aparente procedimiento policial irregular en Suba Rincón (Bogotá). Varios uniformados de la Policía ingresan a una vivienda para sacar a la fuerza a un joven sin que, hasta el momento, se conozcan los motivos o existencia de una orden de captura oficial. pic.twitter.com/tV6u3fvoyv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 18, 2026

Por esta razón, cualquier conclusión sobre una posible irregularidad deberá ser establecida por las autoridades competentes después de revisar el procedimiento completo.

Las imágenes han causado inquietud entre habitantes y usuarios de redes sociales, principalmente por la forma en que el joven fue retirado de la vivienda y por lo que se escucha en este, ya que un hombre asegura que los uniformados ingresaron y atacaron no solo al joven sino también a su madre. Además, asegura que al detenido le dieron una descarga eléctrica.

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El caso también pone nuevamente sobre la mesa la importancia de que los procedimientos policiales se desarrollen conforme a los protocolos establecidos y que, cuando existan cuestionamientos sobre la actuación de los uniformados, se adelanten las verificaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial que permita conocer la explicación de la Policía frente a lo ocurrido en Suba Rincón. Se espera que las autoridades aclaren por qué ingresaron los uniformados al inmueble, cuál era el motivo del procedimiento, si existía una orden de captura y qué ocurrió posteriormente con el joven.

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