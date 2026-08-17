Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un camión dedicado al transporte de alimentos y ayudas humanitarias, cuya destinación era el departamento de Chocó, fue objeto de un grave ataque armado en Ciudad Bolívar, Antioquia. El vehículo, originario de Itagüí, sufrió una agresión cuando varios hombres, movilizándose en dos motocicletas, abrieron fuego en varias ocasiones contra la carrocería mientras transitaba por la zona. Es relevante mencionar que, durante este violento episodio, una de las motocicletas implicadas fue arrollada accidentalmente por otro vehículo que circulaba por el mismo sector al momento del ataque.

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Tras el incidente, los ocupantes del camión afectado buscaron refugio y seguridad en una estación de servicio Terpel, donde pidieron el apoyo de las autoridades. Al realizar la inspección correspondiente, la Policía encontró cuatro impactos de bala en la estructura del camión, lo que evidencia la magnitud del ataque. A pesar de la intensidad del hecho, la carga humanitaria logró salir ilesa y no resultó dañada, lo cual fue un alivio ante el peligro que representaba para las comunidades beneficiarias del Chocó.

El contexto en el que se produjo el ataque está marcado por la presencia de diferentes estructuras armadas y grupos delincuenciales, de acuerdo con información oficial entregada por la Policía. Entre las organizaciones que operan en la zona se destaca el Clan del Golfo, específicamente por medio de su Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, así como el Grupo Delictivo Organizado Carne Rancia. La influencia de estos grupos en Ciudad Bolívar ha sido una constante preocupación para las autoridades y los habitantes, puesto que incrementa el riesgo para quienes transitan o trabajan en este corredor vial.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido formalmente el ataque a ninguna de estas estructuras ni han descartado otras hipótesis, entre ellas que el objetivo haya sido el robo de la carga. El proceso de investigación continúa enfocado en recopilar todas las pruebas y testimonios posibles para lograr la identificación de los responsables y esclarecer los móviles del ataque armado contra el camión humanitario.

¿Quiénes son los grupos armados que operan en Ciudad Bolívar, Antioquia?

En Ciudad Bolívar, Antioquia, según información de la Policía, tienen presencia estructuras ilegales como el Clan del Golfo, a través de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y el Grupo Delictivo Organizado Carne Rancia. Estos grupos son señalados de ejercer influencia en la zona y estar involucrados en delitos como extorsión, narcotráfico y ataques armados.

¿Qué tipo de ayuda transportaba el camión atacado en Ciudad Bolívar?

El camión atacado en Ciudad Bolívar llevaba alimentos y ayudas humanitarias con destino al departamento de Chocó. De acuerdo con los reportes conocidos, pese a los cuatro impactos de bala sufridos por el vehículo, la carga no resultó afectada y se encuentra en buen estado, lo que representa un alivio para quienes esperaban estos recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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