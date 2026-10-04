El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la destinación de su segundo salario presidencial para apoyar a 92 jóvenes de Montería que viajarán a Europa y a mujeres de esa ciudad que enfrentan cáncer de mama.

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De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia, los recursos corresponden al salario completo recibido por el mandatario en septiembre, que fue de aproximadamente 41 millones de pesos. Esta es la segunda ocasión en la que De La Espriella anuncia la entrega de su remuneración como presidente para financiar iniciativas de carácter social.

Una parte del dinero será utilizada para contribuir al viaje a Europa de 92 jóvenes de Montería, seleccionados por sus resultados en las Pruebas Saber 11. La otra será destinada a apoyar a mujeres que reciben atención por cáncer de mama en la capital de Córdoba.

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El anuncio fue acompañado por un video de un evento hecho en Montería, donde se explicó el destino de los recursos. La publicación también recibió comentarios de usuarios que hicieron referencia a la decisión del mandatario de entregar su salario para este tipo de iniciativas.

Mi sueldo como Presidente no me pertenece: le pertenece a las causas que de verdad transforman vidas. En mi amada Montería entregué mi segundo salario para respaldar dos causas que representan esperanza y futuro: el sueño de 92 jóvenes que se ganaron la oportunidad de viajar a Europa para ampliar sus horizontes, y la lucha valiente de nuestras mujeres contra el cáncer de mama, a quienes acompañamos con el corazón para recordarles que en esta batalla nunca estarán solas. La palabra empeñada se honra con hechos. El Tigre tiene palabra y la cumple siempre. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

¿Cuánto gana el presidente de Colombia?

El salario del presidente está compuesto por una asignación básica y gastos de representación. Para 2026, la remuneración mensual de De La Espriella se ubica en alrededor de 41 millones de pesos, de acuerdo con el valor reportado por la Presidencia al informar sobre la donación.

La decisión anunciada corresponde específicamente al segundo salario que el mandatario entrega durante su periodo presidencial. En su publicación, De La Espriella relacionó la medida con uno de los compromisos planteados durante su campaña y con el lema ‘Firme por la Patria’.

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La entrega de estos recursos ocurre mientras el Gobierno desarrolla programas y acciones dirigidos a diferentes sectores de la población. En este caso, el dinero será distribuido entre dos grupos de beneficiarios de Montería: estudiantes que viajarán al exterior y mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer de mama.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.