El exdirector Nacional de Bomberos Germán Miranda Montenegro, despedido este sábado por orden del presidente Abelardo de la Espriella tras permanecer apenas tres semanas en el cargo, enfrenta cuestionamientos por dos hechos que están siendo revisados por las autoridades.

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Según El Tiempo, el mandatario conoció audios en los que Miranda presuntamente habría buscado intermediar en un proceso de la Fiscalía relacionado con el comandante de Bomberos de Envigado.

En las grabaciones también se escucharía el supuesto cobro de recursos para intervenir en ese caso.

Paralelamente, se investiga un contrato de $1.150 millones firmado en octubre de 2019 por Rainer Narval Naranjo, entonces subdirector administrativo y financiero de Bomberos y cercano a Miranda.

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El contrato fue adjudicado a Edured para desarrollar sistemas de gestión de seguridad e información y otros procesos tecnológicos.

La Fiscalía sostiene que hubo presuntas irregularidades desde los estudios de mercado y procesó a Narval por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El contrato fue firmado con Moisés David Hernández Sánchez, quien, según una fuente judicial citada por El Tiempo, sería el mismo Moisés Garvin, pareja de la excandidata presidencial Sondra Macollins.

Garvin también es investigado por la SIC dentro de un expediente relacionado con una presunta acumulación de contratos por unos $2 billones mediante una red empresarial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.