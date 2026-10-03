Por: El Espectador

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Un grupo de más de cien egresados de programas de posgrado del Instituto Caro y Cuervo (ICC) envió una carta a Sergio Vélez, actual director de la institución, solicitando una explicación pública acerca del manejo que se le está dando a las redes sociales oficiales de este organismo. En la misiva, fechada el 2 de octubre, los firmantes sostienen que los canales de comunicación del ICC, debido a la naturaleza pública de la entidad, no pueden estar sujetos a la expresión de opiniones personales sobre temas literarios, lingüísticos o culturales. Así, los egresados manifiestan preocupación ante la presencia de posturas subjetivas en medios institucionales.

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El motivo inmediato de la carta fueron los videos difundidos recientemente por Sergio Vélez a través de las redes del Instituto. En uno de ellos, Vélez compartió su reflexión sobre Gonzalo Arango en el marco de los 50 años de la muerte del escritor, centrándose en el supuesto desencanto de Arango hacia la izquierda y la revolución, afirmando que alcanzó una “iluminación” gracias a la fe. En otro video, dedicado al natalicio de Andrés Caicedo, Vélez lo describió como un autor “consumido por sus propios demonios” y que terminó atrapado en un “laberinto de las drogas”. Estas interpretaciones personales despertaron una polémica, tal como fue reportado por El Espectador, cuestionando no solo la figura del director, sino el manejo institucional del patrimonio cultural y lingüístico colombiano, más aún a la luz del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Los egresados, en su carta, recuerdan que la misión del ICC es proteger la diversidad de las literaturas y lenguas del país, respetando principios constitucionales como el carácter laico del Estado y la promoción de la igualdad. Insisten en que no corresponde a una entidad estatal validar una única interpretación sobre obras y autores literarios, dado que el análisis literario admite múltiples miradas. Daniella Sánchez Russo, exdirectora del Instituto, subrayó en entrevista con El Espectador la importancia de no confundir la opinión particular de un funcionario con la posición institucional, ya que esto puede perjudicar la complejidad y pluralidad propias de las instituciones públicas.

Los firmantes tampoco ignoran la larga trayectoria del Instituto Caro y Cuervo, resaltando que sus 84 años de historia evidencian una tradición de apertura y respeto por la diversidad, y piden a Vélez acogerse a la Constitución y promover la igualdad real y efectiva en su gestión. La misiva finaliza solicitando crear espacios de diálogo interno, antes de emitir comunicados o contenidos editoriales sobre fenómenos literarios o lingüísticos, enfatizando que la institución cuenta con personal calificado que puede nutrir tales debates.

¿Por qué los egresados del Instituto Caro y Cuervo cuestionaron el uso de redes sociales por parte de su director?

Los egresados del Instituto Caro y Cuervo cuestionaron el uso de redes sociales oficiales por Sergio Vélez debido a la difusión de opiniones personales sobre autores como Gonzalo Arango y Andrés Caicedo, preocupados por el riesgo de que tales posturas sean vistas como representativas de la perspectiva institucional y del Estado, según la información reportada por El Espectador. Señalan que estos canales, por su carácter público, deben ser espacios de pluralidad y no de validación de una sola interpretación.

¿Cuáles son las funciones del Instituto Caro y Cuervo y por qué se reclama su respeto a la pluralidad?

De acuerdo con la carta de los egresados y el contexto citado en el artículo, la función principal del Instituto Caro y Cuervo es salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario de Colombia, tarea que implica fomentar el respeto y la inclusión de las distintas expresiones literarias y lingüísticas del país, sin privilegiar una interpretación particular. Esta misión está fundamentada en la Constitución colombiana, que protege la diversidad y la igualdad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.