Por: El Espectador

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María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación debido a amenazas y mensajes injuriosos que ha recibido a través de redes sociales. La funcionaria, quien asumió la dirección del ICBF después de liderar la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo, ha participado en debates públicos y ha sido blanco de ataques, especialmente por sus posiciones respecto a la definición de familia dentro de los programas institucionales.

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En el texto de la denuncia, Restrepo explica que actúa tanto a título personal como en su condición de directora general, y dirige su denuncia y querella contra quienes administran ciertos perfiles en redes sociales, así como contra quienes resulten responsables por los hechos expuestos. La funcionaria presentó una serie de mensajes que contienen insultos derivados de su intervención en un debate de control político realizado en el Congreso el 22 de septiembre. Allí, Restrepo anunció que planea cambiar el nombre del programa Familias y Comunidades, argumentando que “la familia es una, no son las familias”, como parte de una reorganización institucional.

El senador Duvalier Sánchez, miembro del Partido Verde, publicó un vídeo editado en sus redes sociales, en el que aparecían fragmentos de la intervención de Restrepo. Según la directora del ICBF, este vídeo no muestra su declaración completa ni las réplicas del debate; además, mezcla respuestas y gestos fuera de contexto y atribuye fragmentos dirigidos a otros intervinientes como si fueran respuestas exclusivas a Sánchez.

Al día siguiente, Restrepo comenzó a recibir mensajes directos con insultos de parte de un usuario, los cuales fueron incluidos en la denuncia ante la Fiscalía. Aunque la funcionaria reconoce que estos mensajes no contienen amenazas explícitas de daño, considera que muestran un nivel preocupante de hostilidad y apunta que el contacto pasó del ámbito público al privado, relacionado tanto con su desempeño como directora como con una afiliación política que le atribuyen.

En la denuncia también se mencionan dos publicaciones públicas adicionales en las que se revela la ubicación precisa de la funcionaria en un aeropuerto, acompañadas de comentarios sobre la intención de acercarse o verla personalmente. Restrepo interpreta este acto como una amenaza a su seguridad personal, debido a que la información fue publicada ante miles de personas en medio de una reacción hostil.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, presidente, manifestó un rechazo categórico a cualquier intento de intimidación contra María Carolina Restrepo. Expresó públicamente su apoyo a la funcionaria, destacando su lucha contra la corrupción y asegurando que no permitirá que amenazas u hostilidad frenen su gestión.

¿Por qué denunció María Carolina Restrepo ante la Fiscalía amenazas en redes sociales?

María Carolina Restrepo presentó la denuncia tras haber recibido mensajes injuriosos y publicaciones que hicieron pública su ubicación, vinculando la hostilidad recibida en redes sociales con un posible riesgo para su seguridad, especialmente después de intervenir en un debate político sobre programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Qué cambios propuso la directora del ICBF sobre el programa Familias y Comunidades?

Durante el debate de control político en el Congreso, Restrepo planteó modificar el nombre del programa Familias y Comunidades del ICBF, argumentando que "la familia es una, no son las familias", como parte de una reorganización de los programas internos de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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