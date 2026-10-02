Por: Noticiero 90 minutos

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Este domingo 4 de octubre, Cali será escenario nuevamente de la propuesta cultural ‘Domingos Infantiles’, una programación impulsada por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet. De acuerdo con la información oficial proporcionada por Incolballet, la jornada se llevará a cabo en el teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, a partir de las 4:00 de la tarde. La actividad reunirá a bailarines en formación de este reconocido instituto, quienes tendrán la oportunidad de presentar una muestra de sus avances en danza clásica y contemporánea.

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La iniciativa está diseñada como un espacio inclusivo para que niños, jóvenes y familias de Cali y el Valle del Cauca fortalezcan su vínculo con las artes escénicas. Según destaca Incolballet, este tipo de eventos permite que la comunidad no solo disfrute del talento emergente, sino que respalde el esfuerzo de quienes se preparan intensamente en la disciplina de la danza. La presencia y el apoyo del público resultan fundamentales en el proceso formativo, pues aportan motivación y reconocimiento a los jóvenes artistas durante su transición académica y profesional.

‘Domingos Infantiles’ va más allá del simple entretenimiento; se plantea como un punto de encuentro y socialización familiar, donde los espectadores pueden atestiguar el crecimiento artístico de los estudiantes de Incolballet. Este proyecto también cuenta con la colaboración de la Gobernación del Valle del Cauca, que respalda las rutas formativas de los jóvenes bailarines como parte de una estrategia más amplia de promoción cultural y artística regional.

El objetivo de abrir este tipo de espacios en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura es doble. Por un lado, se fomenta el acceso de la comunidad a propuestas culturales de calidad durante los fines de semana, y por el otro, se visibiliza el trabajo de las nuevas generaciones de artistas que se forman en el ámbito de la danza clásica y contemporánea en el departamento.

La invitación está especialmente dirigida a familias caleñas y vallecaucanas que buscan alternativas culturales y de esparcimiento. Así, quienes asistan al evento disfrutarán de una tarde de danza mientras contribuyen, de modo efectivo, a la consolidación de futuros talentos artísticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la gala de ‘Domingos Infantiles’ de Incolballet en Cali?

La gala de ‘Domingos Infantiles’ está programada para este domingo 4 de octubre en el teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura, comenzando a las 4:00 de la tarde. Bailarines en formación de Incolballet serán los protagonistas de este evento artístico.

¿Por qué es relevante el evento ‘Domingos Infantiles’ para las familias y jóvenes artistas de Cali?

El evento ‘Domingos Infantiles’ resulta relevante porque permite a las familias acceder a experiencias culturales y, simultáneamente, brinda a los jóvenes artistas una plataforma para compartir su trabajo, recibir apoyo y motivación en su proceso de formación en danza clásica y contemporánea, como lo destaca Incolballet.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.