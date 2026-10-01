Por: Noticiero 90 minutos

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El segundo día de la Smart City Expo Cali 2026 estuvo marcado por la continuación del diálogo iniciado en la primera jornada, donde gobierno, empresas y universidades debatieron sobre cómo transformar los retos urbanos en soluciones prácticas. Durante el evento, las universidades se consolidaron como protagonistas fundamentales, ya que, según lo discutido, son las encargadas de sentar las bases de una ciudad competitiva y productiva, articulando a la academia con el sector público, la empresa privada y los emprendimientos enfocados en innovación urbana.

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De acuerdo con intervenciones recogidas por Noticiero 90 Minutos, la conversación no solo giró alrededor de la adopción de nueva tecnología, sino también de la conversión del conocimiento académico en respuestas efectivas para los desafíos que enfrentan las ciudades. Según Jesús David Cardona, vicerrector de investigaciones, innovación y emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), el llamado es a construir de manera conjunta, integrando conocimiento, experiencia productiva y las capacidades de los diferentes sectores para pensar en una Cali de futuro, biodiversa y resiliente.

El rol de las universidades se entiende ahora como algo que va mucho más allá de la formación profesional convencional. Se busca conectar la investigación, la innovación y el emprendimiento con las necesidades específicas del territorio, generando tecnologías e ideas aplicables que contribuyan a la evolución de ciudades inteligentes. Cardona destacó que en la UAO, áreas focalizadas como la energía, el entorno bio, el ambiente, la salud y las industrias creativas y culturales están siendo motores de este proceso, con más de 21 grupos de investigación y 140 investigadores dedicados a fortalecer, desde la ciencia y la tecnología, nuevos aportes para la ciudad, priorizando soluciones transferibles y la construcción de territorios sostenibles y resilientes.

En este contexto, empresas como EMCALI — Empresas Municipales de Cali — también desempeñan una función clave. Su gerente general, Roger Mina, explicó que la misión de la compañía es transformar los servicios esenciales de la ciudad: energía, agua y conectividad, integrando energías renovables y nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El compromiso regional se vio reflejado además en el anuncio de la sexta convocatoria del programa Digi Campus, impulsada por la gobernación del Valle del Cauca. De acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro, dicho programa utiliza plataformas tecnológicas para democratizar el acceso a la educación superior, eliminando barreras tradicionales y permitiendo que más estudiantes se capaciten en áreas vinculadas a la transformación digital. De este modo, la construcción de ciudades inteligentes se vincula directamente con el desarrollo del talento regional y con quienes liderarán estos procesos en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de las universidades en la Smart City Expo Cali 2026?

Las universidades desempeñan un rol protagónico en la cumbre, asumiendo la responsabilidad de conectar la investigación y la innovación con los retos urbanos para crear soluciones aplicables. Además, su participación en espacios como el programa Digi Campus permite que la academia lidere procesos de transformación en áreas como la energía, el ambiente y las industrias creativas en Cali.

¿En qué consiste el programa Digi Campus anunciado en el evento?

El programa Digi Campus, anunciado por la gobernación del Valle del Cauca, busca derribar barreras tecnológicas y facilitar el acceso a la educación superior mediante una plataforma tecnológica. Su enfoque está en la formación de estudiantes en áreas relacionadas con la transformación digital y el conocimiento, preparándolos para diseñar e innovar en las ciudades inteligentes del futuro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.