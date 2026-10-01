Por: Portal Bogotá

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Durante el Claro Tech Summit 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Claro Colombia oficializaron una alianza estratégica con el propósito de promover la formación digital en la ciudad. La iniciativa tiene un enfoque especial en fortalecer las competencias STEAM, que corresponden a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta colaboración público-privada busca cerrar la brecha tecnológica entre los distintos grupos poblacionales, brindando nuevas oportunidades de aprendizaje y empleabilidad a través de la tecnología.

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Esta alianza se traduce en el lanzamiento y fortalecimiento de plataformas como Aprende con Claro y Bogotá Capital Digital, que ofrecen programas flexibles, gratuitos y accesibles para que las personas desarrollen habilidades digitales, respondan a los desafíos de los empleos contemporáneos y accedan a recursos con estándares internacionales. Estas plataformas serán implementadas en los Centros de Experiencia TIC, espacios enfocados en la capacitación y el intercambio de conocimientos tecnológicos.

Según Diana Celis Mora, consejera distrital de TIC, el convenio representa un paso significativo hacia la democratización del conocimiento. “Queremos que nadie se quede atrás y que cada vez existan más y mejores herramientas tecnológicas que beneficien al ciudadano”, afirmó durante su intervención en el evento, cuyas imágenes fueron compartidas en Instagram.

Entre los aspectos más destacados del acuerdo se encuentra la prioridad por la inclusión social. Los programas de formación están especialmente dirigidos a mujeres, adultos mayores y comunidades vulnerables en las diferentes localidades de Bogotá. También se busca impulsar la empleabilidad y el emprendimiento, conectando a jóvenes, docentes y estudiantes con tendencias globales en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Además, la iniciativa contempla una campaña destinada a la promoción de la seguridad digital, incentivando la navegación segura y la protección de datos personales. Todo esto hace parte del compromiso conjunto entre el Distrito y Claro Colombia para que la transformación digital se centre en las personas y sus necesidades.

María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad Claro por Colombia, subrayó la importancia de las alianzas entre sectores público, privado y social, al asegurar que la unión de capacidades permite que más personas accedan a herramientas de formación y desarrollo personal y profesional.

Gracias a esta unión, miles de personas, incluidas mujeres, jóvenes, docentes, adultos mayores y población vulnerable, podrán contar con acceso ilimitado a rutas de aprendizaje que abarcan desde alfabetización digital y ciberseguridad hasta innovación y desarrollo del emprendimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a los programas de formación digital de Bogotá Capital Digital y Claro?

Los programas de formación están disponibles a través del portal Bogotá Capital Digital, donde la ciudadanía puede encontrar contenidos gratuitos y rutas de aprendizaje diseñadas para distintos perfiles. Puede acceder en tic.bogota.gov.co/oportunidades y aprovechar recursos en los Centros de Experiencia TIC distribuidos en la ciudad.

¿Qué son las competencias STEAM y por qué son importantes para la empleabilidad?

Las competencias STEAM abarcan las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Son fundamentales para el mercado laboral actual, ya que preparan a las personas para enfrentar las demandas de una economía cada vez más digital y tecnológica, mejorando sus oportunidades de empleo y emprendimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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