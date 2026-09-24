Así como hubo un sacudón en la economía nacional, una de las entidades financieras de Luis Carlos Sarmiento hizo un movimiento clave de cara a la prevención para sus clientes.

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El Banco de Bogotá emitió un pronunciamiento preventivo alertando a la ciudadanía sobre una creciente ola de llamadas fraudulentas que suplantan directamente su canal telefónico de atención al cliente.

De acuerdo con el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion con cierre al primer semestre de 2026, el 25 % de quienes afirmaron haber perdido dinero a causa de un fraude señaló que estuvo relacionado con el ‘vishing’, una modalidad en la que los delincuentes suplantan telefónicamente o por mensajes de voz a empresas o instituciones para obtener información de los usuarios.

Esta conducta delictiva cobró fuerza reciente mediante técnicas avanzadas que clonan la identidad de la Servilínea, logrando que en las pantallas aparezcan los números oficiales habitualmente reconocidos por la comunidad.

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Los usuarios del Banco de Bogotá reciben llamadas con la identificación de la línea de atención y son engañados para obtener claves y datos personales, o incluso para inducirlos a seguir enlaces fraudulentos.

Frente a esta coyuntura, la entidad bancaria compartió directrices clave para evitar ser víctima de la delincuencia.

Es indispensable rechazar cualquier llamada de los números de atención, pues estos, usualmente solo sirven para recibir llamadas, no para realizarlas.

Adicionalmente, se indica no compartir claves, contraseñas o códigos de seguridad. Ninguno de estos será solicitados por este tipo de canales.

Finalmente, la institución instruye no ingresar a enlaces enviados por SMS o WhatsApp como resultado de una llamada sospechosa en medio del peligro para miles de usuarios.

¿Cuándo adquirió Luis Carlos Sarmiento a Banco de Bogotá?

El reconocido banquero y empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo tomó el control definitivo del Banco de Bogotá en el año 1988.

Esta histórica adquisición financiera concluyó una de las disputas bursátiles más complejas y recordadas en el mercado de valores de Colombia.

El proceso comenzó formalmente durante la década de 1970, cuando Sarmiento Angulo inició la compra paulatina de títulos accionarios del banco.

El empresario aprovechó diversos momentos de fluctuación en la economía nacional para adquirir paquetes accionarios clave en la Bolsa de Valores.

La disputa por la entidad se intensificó notablemente frente al denominado Grupo Granahorrador, liderado entonces por la familia Santamaría.

Ambos grupos económicos compitieron activamente durante meses para obtener la mayoría absoluta en las decisiones directivas de la entidad financiera.

La coyuntura de la crisis financiera de los años ochenta facilitó el movimiento estratégico del empresario para consolidar su presencia interna.

Sarmiento Angulo incrementó progresivamente su participación patrimonial hasta asegurar el dominio total de la junta directiva del Banco de Bogotá.

La consolidación de este control accionario representó la piedra angular para la posterior fundación del conglomerado financiero conocido como Grupo Aval.

A partir de 1988, la institución bancaria emprendió una etapa de profunda modernización operativa e innovación tecnológica en todos sus servicios.

La entidad expandió rápidamente su cobertura nacional mediante la apertura constante de nuevas sucursales y la atención a millones de clientes.

Además, la adquisición impulsó la integración de la entidad bancaria con corporaciones financieras, administradoras de pensiones y compañías aseguradoras líderes.

En las décadas posteriores, la corporación reforzó su posición en el mercado bancario hasta convertirse en un referente sólido en Latinoamérica.

La gestión del conglomerado permitió internacionalizar las operaciones del banco hacia diversos mercados estratégicos del territorio centroamericano.

Actualmente, la entidad bancaria sigue operando como una de las instituciones más tradicionales e influyentes dentro del sistema financiero colombiano.

La compra efectuada en 1988 marcó un hito definitivo en la reestructuración del sector bancario y empresarial en Colombia, donde Sarmiento Angulo es uno de los principales referentes empresariales.

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