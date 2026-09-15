Por: EL PILON SA

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Con la finalidad de mejorar la atención y reducir las largas filas en la sede comercial de Loperena, la empresa Energua ha fortalecido sus canales de pago digitales y las redes de recaudo presencial para los usuarios del servicio de energía en el departamento del Cesar. De acuerdo con la información oficial, luego de algunas dificultades registradas durante el cambio en el sistema, la compañía ya permite que sus clientes paguen la factura de energía de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo conectado a internet o, si así lo prefieren, en corresponsales bancarios autorizados y puntos físicos habilitados.

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Jorge Rivero, director comercial de Energua, explicó que el propósito de facilitar herramientas digitales radica en agilizar el proceso para los usuarios: "Para no tener que hacer cola, los usuarios pueden pagar su factura online a través de la página web. Tenemos los pagos por PSE, simplemente se registran y escogen el banco de su preferencia para cancelar la factura". El sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE) ofrece la opción de concluir la transacción en pocos minutos, descontando la necesidad de desplazarse y evitar así largas esperas bajo condiciones climáticas adversas.

Para realizar el trámite en línea, el procedimiento consiste en cinco etapas sencillas: primero, el usuario debe ingresar al portal web oficial de la compañía. Luego, identificar su cuenta a través del Número de Identificación del Cliente (NIC) o el número de medidor, paso seguido dirigir el menú al módulo de ‘Consulta y Pagos’ y seleccionar la pestaña ‘Pagar Factura’, donde el sistema resumirá el valor a cancelar. Finalmente, el usuario selecciona PSE, elige el banco y confirma el pago desde la plataforma de su entidad financiera, recibiendo una confirmación electrónica inmediata y con disponibilidad las 24 horas.

Para quienes prefieren el recaudo presencial, Energua habilitó la posibilidad de pago en Nequi, la red del Banco de Bogotá y en corresponsales bancarios Davivienda ubicados en diferentes municipios. En Valledupar, los usuarios pueden acercarse a puntos específicos como la Manzana D Casa 3 de la Urbanización La Ceiba, la Transversal 22 No. 20B-06, la Carrera 45 No. 3E-14 y la Calle 23 No. 20-11. Igualmente, hay cobertura en Agustín Codazzi, Chimichagua y Río de Oro. Rivero recalcó la invitación a aprovechar la red de puntos físicos y bancarios existentes para evitar congestiones en las sedes principales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pago de facturas de Energua a través de PSE?

El pago digital de las facturas de Energua mediante Pagos Seguros en Línea (PSE) se realiza ingresando a la página web oficial de la empresa, identificando la cuenta con el NIC o el número del medidor, y luego seleccionando en el módulo de pagos la opción para transferir desde la entidad bancaria preferida. El sistema procesa y confirma la transacción al instante, permitiendo realizar el pago desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Dónde están ubicados los corresponsales bancarios autorizados para pagar la factura de Energua en el Cesar?

De acuerdo con la información de la empresa, en Valledupar se puede cancelar la factura en puntos como la Manzana D Casa 3 de la Urbanización La Ceiba, la Transversal 22 No. 20B-06, la Carrera 45 No. 3E-14 y la Calle 23 No. 20-11. También hay corresponsales habilitados en los municipios de Agustín Codazzi (Calle 12 No. 30-04), Chimichagua (Carrera 3A 4 Oeste-14) y Río de Oro (Carretera Central KDX 19-180).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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