Las mujeres representan la mayoría de los emprendedores atendidos en el análisis presentado durante el evento ‘Las mujeres y su fuerza productiva en los territorios’, pero existe una diferencia llamativa en el acceso a financiación: los montos de crédito que solicitan son 20 % menores que los de los hombres.

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La situación contrasta con otro indicador: las emprendedoras presentan un comportamiento de pago más favorable. Según las cifras divulgadas durante el encuentro, su indicador de mora es casi 100 puntos básicos más favorable que el de los hombres.

El escenario plantea una pregunta sobre las condiciones que enfrentan las mujeres para hacer crecer sus negocios y acceder a mayores niveles de financiación.

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Mujeres son mayoría, pero sus negocios avanzan más lentamente

De acuerdo con los datos presentados, las mujeres representan 56 % de los emprendedores analizados. Sin embargo, sus microempresas se desarrollan más lentamente y tanto sus ventas como los montos de crédito que solicitan son 20 % inferiores a los registrados entre los hombres.

La diferencia no está acompañada de un peor comportamiento frente a las obligaciones financieras. Por el contrario, las mujeres presentan un indicador de mora casi 100 puntos básicos más favorable.

A pesar de ese comportamiento, también existe una mayor proporción de emprendedoras en situación de pobreza: 18 % frente a 10 % de los hombres, según las cifras presentadas durante el evento.

Los datos fueron discutidos en una jornada que puso el foco en las barreras que enfrentan las mujeres para consolidar y escalar sus negocios.

Entre los factores identificados están la disponibilidad de tiempo, las responsabilidades de cuidado, el acceso a redes y las diferencias en capacidades.

Las cifras también muestran una realidad relacionada con el trabajo no remunerado. Según el análisis presentado, las mujeres dedican 7 horas y 34 minutos diarios al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres destinan 3 horas y 14 minutos.

Una iniciativa busca cerrar la diferencia en los montos de crédito

Frente a este panorama, Bancamía presentó el ecosistema ‘Ellas Crecen’, una iniciativa que busca aumentar los montos de financiación disponibles para las emprendedoras y acompañar el crédito con otras herramientas.

La propuesta contempla un modelo de aprobación diferenciado denominado ‘Monto Inteligente’, que toma en cuenta el comportamiento de pago de las mujeres para ampliar el monto aprobado.

También contempla un descuento de hasta 1.000 puntos básicos —10 puntos porcentuales— en la tasa de interés para las mujeres ubicadas en los mejores grupos de riesgo.

A esto se suma una garantía desarrollada con el Fondo Nacional de Garantías, cuyo costo, de acuerdo con la entidad, es dos veces menor que el de las garantías tradicionales.

El modelo también incluye seguros. Entre ellos está una cobertura denominada ‘Ser Mamá Protegida’, destinada a cubrir las cuotas del microcrédito durante la licencia de maternidad, además de un seguro gratuito contra hurto.

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