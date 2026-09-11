Un mes después del fuerte terremoto que sacudió varias regiones del país, la recuperación económica sigue siendo uno de los principales retos para las zonas afectadas. En Risaralda, el comité empresarial lanzó una alerta por la posible pérdida de hasta 50.000 empleos, debido a las dificultades que enfrentan varias compañías para volver a operar con normalidad.

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El llamado se produce mientras diferentes empresas intentan reactivar sus actividades, aunque algunas apenas estarían funcionando al 20 % de su capacidad. Esta situación afecta directamente sus ingresos y pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de personas que dependen de estos negocios.

Por eso, desde el sector empresarial se plantea la necesidad de que el Gobierno tome medidas que permitan acelerar la recuperación económica de Risaralda y de las demás regiones afectadas. La reconstrucción no solo implica reparar viviendas, colegios, hospitales y vías, sino también ayudar a que las empresas puedan volver a funcionar y conservar los puestos de trabajo.

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El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. El movimiento afectó especialmente a Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, dejando 331 personas fallecidas, más de 466.000 damnificados y graves daños en diferentes tipos de infraestructura.

En medio de ese panorama también aparecen historias de personas que buscan empezar nuevamente. En Quibdó, por ejemplo, un emprendedor que perdió todo como consecuencia de la emergencia mantiene la motivación para recuperar su proyecto y reconstruir aquello que había conseguido antes de la tragedia.

Su historia refleja una situación que se repite entre cientos de familias y pequeños empresarios de las zonas golpeadas: la necesidad de volver a levantarse mientras todavía enfrentan pérdidas económicas y materiales.

Aunque el país avanza en un proceso de reconstrucción que requerirá inversiones de varios billones de pesos, la alerta de Risaralda muestra que la recuperación tendrá que ir más allá de las obras físicas. Para miles de trabajadores, el tiempo también corre en contra, pues la falta de reactivación de las empresas puede terminar convirtiéndose en una nueva consecuencia del terremoto.

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El llamado al Gobierno es, entonces, a acelerar las medidas de apoyo para las empresas afectadas y proteger los empleos que están en riesgo. La reconstrucción de estas regiones también dependerá de que quienes perdieron su fuente de ingresos puedan tener una oportunidad real de recuperarla.

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