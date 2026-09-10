David Vélez, fundador y CEO de Nubank, habló con Pulzo sobre los compromisos que asumió para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas del país y aprovechó para destacar el liderazgo de Abelardo De la Espriella en ese proceso.

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El empresario aseguró que ha sido “inspirador” contar con un presidente que ha liderado la reconstrucción y que ha convocado a los industriales para que hagan parte de la recuperación de las regiones más necesitadas.

David Vélez destacó liderazgo de Abelardo De la Espriella

Durante la conversación con Pulzo, Vélez se refirió al trabajo que se viene haciendo para recuperar las zonas que más necesitan apoyo y resaltó el papel que ha tenido De la Espriella al convocar al sector privado.

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“Es inspirador tener un presidente que ha liderado esa reconstrucción y ha traído a todos los empresarios a la mesa y ha dicho cómo ustedes pueden ayudar”, afirmó el CEO de Nubank.

Vélez explicó que esa convocatoria ha llevado a diferentes empresarios a comprometerse con la reconstrucción del país y, especialmente, con regiones que enfrentan mayores necesidades.

Entre ellas mencionó al Chocó, departamento en el que estuvo recientemente junto al presidente como parte de las acciones que se adelantan para conocer de primera mano las necesidades de la población.

El empresario destacó así la estrategia de involucrar al sector privado en la recuperación de las zonas afectadas y aseguró que existe un compromiso para contribuir desde diferentes frentes.

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Nubank se comprometió con la bancarización del Chocó

Uno de los principales compromisos anunciados por Vélez está relacionado con la inclusión financiera.

Desde Nubank, explicó, buscarán acelerar la bancarización del Chocó y ampliar el acceso de sus habitantes a servicios financieros.

“Nos hemos comprometido a ayudar primero desde el lado de Nubank […] a acelerar la bancarización del Chocó”, señaló.

El empresario aseguró que existe una oportunidad importante para llevar servicios financieros a todo el departamento y a otras regiones de Colombia que todavía tienen dificultades para acceder a este tipo de herramientas.

Vélez destacó que Nubank ya cuenta con clientes en el 98 % del territorio colombiano, incluidos sectores rurales, y que el objetivo de la compañía es que su modelo pueda llegar al 100 % de la población.

Educación e inteligencia artificial, otra apuesta de Vélez

El compromiso del empresario también contempla el frente educativo. Desde su fundación, Vélez aseguró que están trabajando en iniciativas relacionadas con la construcción y reconstrucción de escuelas, además de conversaciones con el Gobierno para buscar nuevas alternativas para el sistema educativo del Chocó.

La intención, según explicó, es comenzar con proyectos en ese departamento que posteriormente puedan ser replicados en otras regiones del país. En ese proceso, la tecnología y la inteligencia artificial tendrían un papel fundamental.

Vélez señaló que existe una oportunidad para utilizar estas herramientas con el propósito de mejorar los niveles de alfabetización, conocimiento en matemáticas, capacidades blandas y conocimientos de computación de los estudiantes.

“Vemos una gran oportunidad de utilizar tecnología e inteligencia artificial para significativamente aumentar el nivel de alfabetismo que hay en Colombia, el nivel de conocimiento que hay en matemáticas, el nivel de capacidades blandas y de computación”, explicó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.