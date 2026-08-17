Por: EL PILON SA

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La tragedia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4, que impactó fuertemente a Colombia el lunes 10 de agosto, ha motivado una movilización sin precedentes entre los grandes empresarios y compañías del país. Inmediatamente después de conocerse la magnitud de los daños, se anunciaron importantes donaciones que superan los cientos de miles de millones de pesos, evidenciando la magnitud de la respuesta del sector privado ante una de las emergencias más graves de los últimos años.

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De acuerdo con los anuncios difundidos en redes sociales y confirmados por figuras públicas como Abelardo De La Espriella, la familia Gilinski se encuentra entre los mayores donantes, destinando 150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, una de las ciudades más afectadas. A este aporte se suman los 100.000 millones de pesos que comprometió la familia Santo Domingo y los 100.000 millones de pesos anunciados por David Vélez, fundador de Nubank, todos encaminados a apoyar la recuperación de las comunidades impactadas. En conjunto, estos tres aportes ascienden a 350.000 millones de pesos, cifra que marca un precedente en cuanto a solidaridad empresarial.

La lista de contribuciones continúa con el Grupo Argos, que junto con sus aliados prometió inicialmente 13.000 millones de pesos en cemento, concreto y asistencia técnica, como parte de la campaña ‘Adopta un Hogar’. A ello se añade el apoyo de la Fundación Grupo Argos, con cerca de 1.000 millones de pesos adicionales. Otras donaciones significativas provienen de la Fundación Bancolombia con 6.600 millones de pesos, Tecnoglass con 6.000 millones de pesos y Ecopetrol, que anunció 5.000 millones de pesos para ayudar a las familias damnificadas.

La solidaridad internacional también se reflejó con el aporte de Drummond, que donó 1,5 millones de dólares, unos 4.500 millones de pesos aproximadamente, y recibió el respaldo adicional de sus empleados, quienes recolectaron 50 millones de pesos para los afectados. A su vez, empresas como Grupo Éxito y Arturo Calle anunciaron donaciones de 3.000 y 1.500 millones de pesos respectivamente. Particular mención merece Tecnoglass, cuyo empresario Christian Daes detalló que, además del apoyo económico, la empresa facilitaría 5.000 millones de pesos en ventanas para las familias con viviendas averiadas.

A todo lo anterior se suma la contribución internacional de 10 millones de dólares, realizada por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en solidaridad con Colombia. Estas acciones se vuelven fundamentales en medio de un contexto donde el país enfrenta numerosos retos por la destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, dejando a cientos de personas sin hogar y con necesidades urgentes. Los recursos donados comenzarán a desempeñar un papel decisivo durante la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles empresarios y empresas lideran las ayudas para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

Según los anuncios oficiales y mensajes compartidos por figuras públicas, los principales donantes en Colombia tras el terremoto incluyen a la familia Gilinski, la familia Santo Domingo y David Vélez, fundador de Nubank. A ellos se suman empresas como Grupo Argos, Fundación Bancolombia, Tecnoglass, Ecopetrol, Grupo Éxito, Arturo Calle y Drummond, que a través de sus aportes económicos y en especie, jugarán un papel clave en la recuperación de las regiones más afectadas.

¿En qué se invertirán los recursos donados por empresarios y compañías tras el terremoto?

De acuerdo con los comunicados y anuncios presentes en redes sociales y declaraciones oficiales, los fondos se destinarán principalmente a la reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas, así como a la provisión de materiales de construcción y ayuda técnica. También se contempla el apoyo directo a familias damnificadas mediante donaciones en efectivo y en especie, como ventanas y cemento, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de quienes sufrieron pérdidas en el desastre.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.