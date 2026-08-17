Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una semana después del terremoto que sacudió Pereira y dejó huellas imborrables en su gente, la ciudad todavía respira dolor y esperanza en iguales proporciones. El lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, la rutina pereirana se vio interrumpida por una sacudida de magnitud 7,4 que transformó viviendas, familias y el propio paisaje urbano. De acuerdo con El Diario, a lo largo de los primeros días, la ciudad enfrentó la tragedia con una mezcla de consternación y heroísmo: camas, fotos y pertenencias, antes ocultas en la intimidad de los hogares, quedaron expuestas entre los escombros.

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El balance más reciente ubica la cifra de víctimas fatales en alrededor de 290, con más de 4.200 personas heridas y más de 140 desaparecidas, según medios nacionales. Buena parte de esas pérdidas ocurrió en Cali y Pereira, epicentros del desastre. Sin embargo, las estadísticas resultan insuficientes para reflejar el impacto real: detrás de cada número hay un vacío irremplazable.

Los primeros días después del terremoto estuvieron marcados por una muestra colectiva de solidaridad. Cientos de personas, sin formación en rescate, acudieron a las ruinas en busca de sobrevivientes; llegaron incluso a organizarse espontáneamente, formando cadenas humanas y trabajando junto a bomberos. Conforme pasaron las cruciales 72 horas, conocidas como la "ventana de vida", el foco de los esfuerzos fue pasando de buscar sobrevivientes a recuperar cuerpos.

Un caso emblemático ocurrió en el Hotel Dibeni, donde los mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes nunca volvieron a comunicarse con sus familiares tras el colapso del edificio. Al mismo tiempo, historias de esperanza —como el rescate de Daniela Largo, quien resistió 36 horas bajo los escombros, aunque su vida finalmente se perdió— se entrelazaron con la resignación y el luto colectivo.

Las secuelas no solo son físicas: muchos habitantes aún padecen miedo y ansiedad, reaccionando ante cualquier ruido como si la tierra pudiera volver a moverse. Al mismo tiempo, quienes más perdieron encontraron fuerza para ayudar a otros, como Claudia Galeano, que pese a su dolor colaboró con quienes estaban aún en peor situación, de acuerdo con Reuters.

Ahora, dice El Diario, la emergencia toma otros rostros. Surgen nuevas preguntas: ¿dónde vivirán los damnificados, cómo recuperará la ciudad su economía? La reconstrucción apenas comienza y, mientras tanto, la ciudad sigue buscando a quienes faltan, ayudando en lo posible y, aunque duela, levantándose poco a poco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la “ventana de vida” después de un terremoto y por qué es importante?

La “ventana de vida” se refiere a las primeras 72 horas tras un colapso ocasionado por un sismo, tiempo en el que, estadísticamente, hay mayores probabilidades de encontrar sobrevivientes. De acuerdo con lo reportado por El Diario, en Pereira ese lapso fue crucial para los rescatistas y familiares que lucharon contrarreloj removiendo escombros, aunque, con el paso de los días, la prioridad pasó de buscar vida a recuperar cuerpos.

¿Qué desafíos enfrenta Pereira una semana después del terremoto?

A una semana del terremoto, según El Diario y Reuters, la ciudad de Pereira enfrenta múltiples desafíos: encontrar a los desaparecidos, atender a los damnificados que quedaron sin vivienda, reconstruir la infraestructura dañada y apoyar emocionalmente a una población marcada por el miedo y la pérdida. Además, el reto de reactivar la economía y garantizar el regreso seguro a la normalidad persiste mientras siguen surgiendo necesidades de alojamiento, empleo y atención básica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.