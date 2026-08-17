Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El conmovedor rescate de Sofía, una niña de apenas 3 años, se convirtió en un símbolo de esperanza tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. De acuerdo con El Diario, todo comenzó el lunes 10 de agosto, cuando el edificio Ariguaní, una residencia de siete pisos ubicada en el sector El Refugio, en Cali, colapsó debido al sismo. Entre los escombros permanecieron atrapadas Sofía y su madre, Estefanía Echavarría, mientras los organismos de emergencia desplegaban un operativo urgente para intentar rescatar a las víctimas.

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El Cuerpo de Bomberos de Cali asumió el reto de intervenir la edificación caída. Germán Duque, uno de sus integrantes, relató a Noticias Caracol que llegó al lugar para relevar a colegas tras varias horas de arduo trabajo. Al ingresar, lo primero que halló fue a Estefanía, a quien encontró con dificultad para respirar. El espacio estrecho y los materiales colapsados hacían aún más riesgosa la operación. Tras brindar apoyo a la madre, Duque siguió avanzando hasta encontrar a Sofía en un pequeño hueco, semienterrada entre los restos del edificio.

El acceso hasta la niña era tan limitado que el bombero apenas pudo introducir una mano y tocar su rostro. "Yo metí la mano y la toqué. Entonces, cuando le toqué la carita, ella empezó a llorar y me agarró la mano", recordó Duque. Ese contacto fue la prueba de que Sofía aún se encontraba consciente pese a las más de seis horas enterrada. El rescatista procedió con máxima precaución: primero retiró los elementos que cubrían el rostro de la niña, después la abrazó por el tronco y finalmente logró extraerla del peligro, asegurándole antes que iba a salir con vida.

El rescate ocurrió hacia la 1:00 de la tarde. Sofía fue sacada de los escombros ante la atención médica de urgencia; rápidamente su imagen dio la vuelta al país, retratando un momento de esperanza en medio del desastre. Entretanto, la madre seguía atrapada y los socorristas debieron suministrarle oxígeno y cuidados antes de su extracción. Finalmente, Estefanía también fue rescatada con vida y trasladada a cuidados intensivos, donde permaneció bajo observación.

Días después, un equipo de Noticias Caracol organizó el reencuentro entre Germán Duque y Sofía. Para el bombero, este momento fue único, ya que en la mayoría de emergencias los rescatistas entregan a los sobrevivientes y rara vez vuelven a verlos. Poder verificar la recuperación de Sofía le otorgó un valor especial a la experiencia vivida con la pequeña que, bajo toneladas de escombros, se aferró a su mano y sobrevivió.

El rescate de Sofía, en medio de la tragedia, representa la dedicación y entrega de los bomberos y organismos de socorro. Su historia, narrada por El Diario y Noticias Caracol, recuerda que, incluso entre la destrucción y el dolor, es posible hallar momentos de humanidad y esperanza.

¿Cómo fue el rescate de Sofía durante el terremoto en Cali?

El rescate de Sofía se llevó a cabo tras más de seis horas de tareas de búsqueda en el edificio Ariguaní, que colapsó después del terremoto en Cali. Germán Duque, del Cuerpo de Bomberos de Cali, localizó a la niña en un espacio extremadamente reducido, logró tener contacto con ella introduciendo una mano y, tras liberar su rostro y tronco, finalmente pudo sacarla con vida para que recibiera atención médica.

¿Qué ocurrió con la madre de Sofía después del colapso del edificio Ariguaní?

La madre de Sofía, Estefanía Echavarría, también fue hallada con vida bajo los escombros, aunque presentaba serias dificultades para respirar. Los organismos de socorro le suministraron oxígeno y la estabilizaron antes de retirarla cuidadosamente del lugar. Posteriormente, Estefanía estuvo bajo observación médica en una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.