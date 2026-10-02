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La administración distrital presentó ante el Concejo de Santiago de Cali el proyecto de presupuesto general para 2027, que asciende a 8 billones de pesos, cifra que evidencia la apuesta por la inversión pública y busca responder a los retos que enfrenta la ciudad. De acuerdo con la propuesta, la prioridad radica en la destinación de recursos para cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y apoyar la recuperación de las familias que resultaron afectadas por el sismo más reciente.

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Según la información suministrada en el proyecto, los sectores de salud y educación concentran las principales asignaciones presupuestales. El programa Salud Integral y de Calidad recibirá una suma de 2,3 billones de pesos, representando un incremento del 28 % respecto al año anterior, lo que se traduce en 511.000 millones más que estarán enfocados en garantizar la cobertura y calidad en la prestación de servicios médicos. En el área educativa, el programa Cali Educada contará con 1,5 billones de pesos, un aumento del 17 % frente a 2026. Además, la inversión destinada a infraestructura educativa supera ampliamente la de años previos, acompañada de recursos continuos para gratuidad educativa, transporte escolar y el programa de alimentación escolar, conocido como PAE, con un respaldo de 144.600 millones de pesos dentro de la estrategia Hambre Cero.

El presupuesto también incluye mayores partidas para el bienestar y la calidad de vida de los caleños. Destaca el aumento previsto para la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, que pasará de 50.841 millones en 2026 a 85.570 millones en 2027, una variación del 68 %, gracias a los créditos aprobados por el Concejo, destinados principalmente al fortalecimiento de la oferta habitacional, obras en barrios y la mejora de condiciones de vivienda. La administración contempla 254.258 millones de pesos para el programa Cali Distrito Deportivo, Cultural y Turístico, recursos que buscan fortalecer la vida cultural y deportiva en la ciudad, apoyar eventos como el Festival Petronio Álvarez y promover el turismo local.

En materia ambiental, la propuesta asigna 81.274 millones para protección de ecosistemas, mitigación del cambio climático, conservación ecológica y protección hídrica. Otros rubros relevantes incluyen 229.847 millones para modernización del alumbrado público y espacios públicos seguros y 7.939 millones para la atención animal en el Centro de Bienestar. En cuanto a la estructura global del presupuesto, el 78 % se orienta a inversión, el 17 % a funcionamiento administrativo y el 5 % al pago de deuda, con el objetivo de fortalecer la capacidad inversora de Cali y avanzar en la reconstrucción de la ciudad tras los recientes eventos sísmicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las prioridades del presupuesto de Cali para 2027?

Las principales prioridades del presupuesto para 2027 en Cali son la salud, la educación, la vivienda y la recuperación tras el sismo. Según la propuesta radicada ante el Concejo, la mayor parte de los recursos se enfocarán en garantizar la cobertura de salud, fortalecer la educación con inversión en infraestructura y programas de apoyo, mejorar la calidad de vida mediante proyectos de vivienda y destinar fondos a la recuperación cultural, turística y recreativa de la ciudad.

¿Cómo se distribuirán los recursos del presupuesto de Cali 2027 en inversión, funcionamiento y deuda?

De acuerdo con el proyecto presentado por la administración distrital, el 78 % del presupuesto se dirigirá a inversión directa en la ciudad y su ciudadanía, el 17 % al funcionamiento de la administración y el 5 % al pago de la deuda. Esta distribución busca maximizar el impacto de los recursos en obras, servicios y atención social, manteniendo el equilibrio fiscal y administrativo necesario para la gestión pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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