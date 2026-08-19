Por: El Espectador

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En el nuevo Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema Bogotá 2025 destaca una cifra significativa: COP 33,9 billones. Esa fue la inversión realizada por el Distrito durante el último año, según el documento de 102 páginas, enfocada en acciones para beneficiar a las poblaciones más vulnerables de la ciudad y distribuida a través de 425 metas específicas y 39 programas diferentes incluidos en el Plan de Desarrollo. Este monto evidencia el tamaño del esfuerzo presupuestal realizado desde el sector público, pero entender su utilidad requiere analizar con detalle el destino de los recursos.

La inversión no se centró únicamente en aportar dinero directo, sino que se distribuyó cuidadosamente entre las distintas dimensiones del índice de pobreza multidimensional. Este índice analiza aspectos como el trabajo, la salud, la niñez y juventud, las condiciones educativas del hogar, la vivienda y los servicios públicos. Es importante aclarar, como plantea el informe, que este indicador valora mucho más que el dinero disponible en el bolsillo de los ciudadanos —lo que se conoce como pobreza monetaria— ya que evalúa el contexto y calidad de vida de la población. Por esa razón, las acciones desarrolladas incluyen intervenciones muy diversas, algunas focalizadas en grupos en situación de vulnerabilidad y otras de alcance más general, que apoyan a los hogares a través de distintos canales.

Entre los resultados destacados por el documento, se resalta el impacto en empleo y productividad. El informe detalla que durante el periodo evaluado hubo 40.989 personas formalmente vinculadas al mercado laboral, es decir, contrataciones en puestos con derechos laborales; también se otorgó apoyo financiero a 15.497 pequeños negocios locales, se fortalecieron 277 empresas y 193 accedieron por primera vez a financiación. La dimensión del trabajo recibió la mayor parte de la inversión: COP 17,4 billones, distribuidos entre programas para impulsar la productividad, fomentar la actividad económica y, especialmente, fortalecer los proyectos de infraestructura, que aparecen como un componente central dentro de la estrategia global para combatir la pobreza.

¿Cuánto invirtió Bogotá en la lucha contra la pobreza extrema según el Marco 2025?

De acuerdo con el Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema Bogotá 2025, el Distrito reportó una inversión de COP 33,9 billones durante el año anterior, distribuida en 425 metas y 39 programas del Plan de Desarrollo, con el objetivo de responder de forma integral a las necesidades de la población vulnerable.

¿Qué es el índice de pobreza multidimensional y cómo se usó en la inversión del Distrito?

El índice de pobreza multidimensional es un indicador que examina las condiciones de vida más allá de los ingresos económicos, incorporando dimensiones como trabajo, salud, educación, vivienda y servicios públicos. Según el informe, la inversión del Distrito se orientó a estas áreas, permitiendo intervenciones diversas para beneficiar de manera más integral a los hogares de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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